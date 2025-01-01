Спектакль Мнимый больной

Лихой фарс по Мольеру с Юрием Гальцевым и Вячеславом Манучаровым

Сочная, острая, энергичная постановка одного из самых востребованных российских режиссеров Нины Чусовой не даст вам благодушно задремать! Этот спектакль, основанный на пьесе Ж. Б. Мольера, будет держать вас в напряжении с первых минут.

Захватывающая игра смыслов

Отточенные реплики, игра смыслами и словами — эпохи смешиваются, аллюзии неожиданно становятся очевидными. Роль мнимого больного разыгрывается так, что веришь в искреннее убеждение героя: мир можно заставить вращаться вокруг себя. Однако, можно ли заставить окружающих любить?

Мошенники и любовь

Наивность здесь не прощается. Мошенники от медицины, аптекари, священники и прочий ушлый люд готов прийти на помощь к «больному». Многоликий Юрий Гальцев ведет несколько партий, перевоплощаясь на глазах у зрителей. «Был бы герой, а обманщик всегда найдется», — говорит нам спектакль.

Непреходящие ценности

Интрига закручивается, любовные коллизии держат в напряжении. Стряхнув пыль четырех веков, «Мнимый больной» сошел с библиотечной полки, чтобы сказать: освобождающий смех необходим в любую эпоху, ибо человеческая глупость, как и человеческая жадность, вечны. А над всем этим согласно законам жанра торжествует любовь.

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик: Н. Чусова

Художники-постановщики: П. Окунев, О. Шаишмелашвили

Музыкальное оформление: Н. Чусова

Художник по свету: Т. Михалевский

Актерский состав

В ролях: Андрей Носков, Юрий Гальцев, Татьяна Калашникова, Лариса Климова, Мария Насырова, Алексей Васильев, Альберт Мкртчян, Анастасия Лазо, Анна Дворяненко, Юрий Михайлик, Игорь Ярошевич, Александр Алексин.

Не упустите возможность увидеть эту яркую и актуальную постановку, которая, безусловно, оставит след в вашем сердце!