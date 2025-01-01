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Мнимый больной
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Спектакль Мнимый больной

Лихой фарс по Мольеру с Юрием Гальцевым и Вячеславом Манучаровым
Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лихой фарс по Мольеру с Юрием Гальцевым и Вячеславом Манучаровым

Сочная, острая, энергичная постановка одного из самых востребованных российских режиссеров Нины Чусовой не даст вам благодушно задремать! Этот спектакль, основанный на пьесе Ж. Б. Мольера, будет держать вас в напряжении с первых минут.

Захватывающая игра смыслов

Отточенные реплики, игра смыслами и словами — эпохи смешиваются, аллюзии неожиданно становятся очевидными. Роль мнимого больного разыгрывается так, что веришь в искреннее убеждение героя: мир можно заставить вращаться вокруг себя. Однако, можно ли заставить окружающих любить?

Мошенники и любовь

Наивность здесь не прощается. Мошенники от медицины, аптекари, священники и прочий ушлый люд готов прийти на помощь к «больному». Многоликий Юрий Гальцев ведет несколько партий, перевоплощаясь на глазах у зрителей. «Был бы герой, а обманщик всегда найдется», — говорит нам спектакль.

Непреходящие ценности

Интрига закручивается, любовные коллизии держат в напряжении. Стряхнув пыль четырех веков, «Мнимый больной» сошел с библиотечной полки, чтобы сказать: освобождающий смех необходим в любую эпоху, ибо человеческая глупость, как и человеческая жадность, вечны. А над всем этим согласно законам жанра торжествует любовь.

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик: Н. Чусова
Художники-постановщики: П. Окунев, О. Шаишмелашвили
Музыкальное оформление: Н. Чусова
Художник по свету: Т. Михалевский

Актерский состав

В ролях: Андрей Носков, Юрий Гальцев, Татьяна Калашникова, Лариса Климова, Мария Насырова, Алексей Васильев, Альберт Мкртчян, Анастасия Лазо, Анна Дворяненко, Юрий Михайлик, Игорь Ярошевич, Александр Алексин.

Не упустите возможность увидеть эту яркую и актуальную постановку, которая, безусловно, оставит след в вашем сердце!

Режиссер
Нина Чусова
В ролях
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Вячеслав Манучаров
Вячеслав Манучаров
Андрей Носков
Андрей Носков
Кирилл Петров
Мария Насырова
Мария Насырова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 сентября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Мнимый больной, но не от Мольера: рецензия на постановку в Театре Эстрады им. Райкина

На сцене Театра Райкина последняя пьеса Мольера живет уже 13 лет. Однако каждый год отзывы зрителей очень неоднозначны. Почему так? Пробуем разобраться.

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Фотографии

Мнимый больной Мнимый больной Мнимый больной Мнимый больной

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