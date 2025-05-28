Мнимый больной, но не от Мольера: рецензия на постановку в Театре Эстрады им. Райкина

На сцене Театра Райкина последняя пьеса Мольера живет уже 13 лет. Однако каждый год отзывы зрителей очень неоднозначны. Почему так? Пробуем разобраться.

История постановки «Мнимый больной» в Театре Эстрады имени Райкина

На сцене — кипит энергия. Острые углы — не сглаживаются. По залу проносятся то, искрящийся смех, то вздохи недоумения. Так было на протяжении всей жизни спектакля.

Премьерные показы постановки состоялись осенью 2012 года. Режиссер — Нина Чусова — приехала в Петербург из Москвы.

Когда ей предложили создать спектакль для Театра Эстрады, она почти сразу же решила, что это будет Мольер — в его произведениях режиссер увидела и возможность зацепить публику любых “сословий”, и фактуру, подходящую для артистов труппы. Поддержал идею и художественный руководитель Театра Райкина — Юрий Гальцев.

Работа над постановкой шла долго — режиссеру было важно подобрать каждому персонажу своего идеального артиста. По мнению Чусовой — без этого комедия на сцене не сложится. Сам Гальцев примерял на себя самые разные роли, в итоге — играет трех антигероев.

Как изменился «Мнимый больной» в Театре Эстрады

Эта история не теряет актуальность, а лишь подтверждает — спасительный хохот, очищающий душу, необходим в любое столетие. Потому как нелепость человеческой натуры и страсть к наживе — не просто пороки, а, кажется, основополагающие циклы бытия. Несмотря на это, в финале, как велит сам комедийный канон, берет верх величайшее из чувств: любовь.

Нина Чусова преподносит эту историю не как бережно сохраненную реликвию из прошлого, а как живущий в сегодняшней реальности организм, способный расшевелить даже самого ленивого мечтателя в глубине кресла. Чусова берет не текст, а его плоть. От оригинального содержания остались разве что звуковые отголоски и обрывки сюжета. Интонации — замещены. Стиль — изменен.

Здесь Арган — младенец, каким он (спойлер) и останется до конца. Пройти “путь героя” он не в силах. Однако эта история вовсе не об инфантилизме, а о застревании. Главный герой повсюду и во всех ищет образ матери

Вместе с ним на сцену выходят не самые приятные “встречные” — циничные медики, дельцы от фармакологии и прочие актеры в комедии корысти, охотно подыгрывающие чужим заблуждениям. Любовные линии, переплетенные с обманами и недосказанностями, дрожат, будто струны — и кажется, еще одно прикосновение, и все оборвется. Но нет: именно в этом дрожании — жизнь.

На этом заканчивается единение этой постановки с классикой. В спектакле много бытовых, банальных шуток. Тех, что передаются из уст в уста школьниками, пока учитель не слышит. Отсылки к борделям и самоудовлетворению могут показаться неуместными. Тем более, что на спектакль можно приходить детям с двенадцати лет. Мольеровский текст местами переделан до неузнаваемости. Многие критики углядели в этом отголоски юмористических телевизионных шоу начала двухтысячных. В итоге — трагикомическая одиссея инфантильного сознания превращается в фейерверк нелепостей, где психологическая драма оборачивается комичным фарсом. К финалу, когда Арган ползет по постели, как по ледяному мосту в небытие, тянется к Смерти, происходит... Посвящение в доктора? Нет. Это — посвящение в ничто.

Отзывы зрителей на постановку «Мнимый больной» в Театре Райкина

Мы уже обозначили, что отзывы на спектакль очень неоднозначны. И даже упомянули причины — юмор “ниже пояса” и репризы с вполне однозначными намеками.

В целом, постановка оказалась очень спорной. Одни увидели в ней полет, блистательную ткань игры и высокую театральную алхимию, где классика перестает быть мертвым текстом. Многие зрители, которые поделились отзывами на «Мнимого больного» в Театре эстрады им. Райкина, высказываются о спектакле как о живом организме, подмечая яркие декорации, световое и музыкальное оформление.

Многим нравится Арган в исполнении Андрея Носкова, — он трогательный и яркий, артисту удалось создать образ героя, отличный от существующих. Конечно, многие зрители приходят посмотреть на Юрия Гальцева на сцене, который, в свою очередь, умело примеряет “маски” самых разных героев. Часть публики подмечает, что актеры умело взаимодействуют с залом, вовлекая в полотно истории.

У этой постановки будто бы не может быть восприятия на уровне среднего. Она либо восторгает, либо разочаровывает. Все это, в сущности, говорит об одном: «Мнимый больной» — не просто спектакль, а лакмус. Он строит мост между фарсом и психоанализом, между мольеровской затейливостью и эстрадным прищуром.

И, быть может, самое важное в том, что этот спектакль не оставляет равнодушным. В эпоху театра-фотокопии, где сцена часто становится лишь отражением телевизора.