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Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан
Киноафиша Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан

Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан

12+
Возраст 12+

О концерте

Mirror of Enigma: Легендарные хиты Энигма, Сандра и Грегориан

Уникальное шоу Mirror of Enigma («Зеркало Энигмы») объединяет таинственную глубину хитов Enigma («Энигма»), величие григорианских хоралов и чувственность песен Сандры в единое музыкальное целое.

Программа виртуозно сочетает этно и поп-музыку. Широкий спектр этнических инструментов создает удивительные звуковые пейзажи. Мягкое и глубокое звучание придает особую атмосферу и настроение. Это сочетание обогащает музыкальное полотно и делает его более проникновенным и эмоциональным.

На сцене прозвучат легендарные хиты, такие как Sadeness («Печаль»), The Rivers of Belief («Реки веры»), Mea Culpa («Меа кульпа»), Return to Innocence («Возвращение к невинности»), Moment of Peace («Момент мира»), Secret Land («Секретная земля») и другие. Эти произведения сохраняют дух оригиналов лучших музыкальных композиций Энигма, Грегориан и Сандра.

Mirror of Enigma — смелый арт-проект, в котором прошлое встречается с будущим, а музыка становится мостом между эпохами и культурами!

Купить билет на концерт Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан

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В других городах
Ноябрь
12 ноября четверг
19:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34

Фотографии

Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан Mirror of Enigma. Легендарные хиты Энигма, Сандра, Грегориан

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