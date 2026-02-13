Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Пилот. 15 лет альбому «Осень»
Билеты от 2500₽
Киноафиша Пилот. 15 лет альбому «Осень»

Пилот. 15 лет альбому «Осень»

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте

Группа «ПилОт» отпразднует 15-летие альбома «Осень»

Рок-группа «ПилОт» подготовила для своих поклонников особенное событие — большой концерт в честь 15-летия выхода культового альбома «Осень». В 2011 году этот альбом стал настоящим открытием для многих и сразу завоевал признание как у давних фанатов, так и у новых слушателей.

Классика и новизна

Альбом «Осень» сочетает в себе бесшабашный панк-рок и глубокую лирику. В него вошли такие яркие композиции, как «Двор», «Путь к закрытым городам» и «Перегоны», которые стали любимыми не только у ветеранов «ПилОта», но и у молодежи. Песни «156-й» и «Сестренка лета» усилили чистоту и искренность звучания, что сделало альбом выдающимся произведением своего времени.

Гастрольный тур 2026 года

Хотя тур в поддержку альбома 15 лет назад оказался довольно скромным, сейчас у группировки есть возможность это исправить. В 2026 году «ПилОт» отправляется в масштабный гастрольный тур, в рамках которого будут исполнены все песни юбилейного альбома, а также редкие композиции, такие как «Цветные стекла», «Желтый дом» и «Где ты?». Обещается невероятное музыкальное событие с мощной подборкой любимых хитов и уникальной атмосферой.

Приглашаем на концерт!

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события! Ждем всех на большом концерте группы «ПилОт» по случаю 15-летия альбома «Осень»!

Купить билет на концерт Пилот. 15 лет альбому «Осень»

Помощь с билетами
Март
27 марта пятница
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2500 ₽
В других городах
Март
Май
Октябрь
20 марта пятница
20:00
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
от 2500 ₽
15 мая пятница
20:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 2500 ₽
15 октября четверг
19:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2800 ₽
16 октября пятница
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2700 ₽
18 октября воскресенье
19:00
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
от 2800 ₽

Фотографии

Пилот. 15 лет альбому «Осень»

В ближайшие дни

Московский Квинтет Саксофонов
6+
Джаз
Московский Квинтет Саксофонов
28 марта в 19:00 Jam Club
от 1500 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
14 марта в 18:30 Руки вверх!
от 1590 ₽
Igonin
18+
Поп
Igonin
22 марта в 20:00 Petter
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше