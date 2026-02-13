Пилот. 15 лет альбому «Осень»

Группа «ПилОт» отпразднует 15-летие альбома «Осень»

Рок-группа «ПилОт» подготовила для своих поклонников особенное событие — большой концерт в честь 15-летия выхода культового альбома «Осень». В 2011 году этот альбом стал настоящим открытием для многих и сразу завоевал признание как у давних фанатов, так и у новых слушателей.

Классика и новизна

Альбом «Осень» сочетает в себе бесшабашный панк-рок и глубокую лирику. В него вошли такие яркие композиции, как «Двор», «Путь к закрытым городам» и «Перегоны», которые стали любимыми не только у ветеранов «ПилОта», но и у молодежи. Песни «156-й» и «Сестренка лета» усилили чистоту и искренность звучания, что сделало альбом выдающимся произведением своего времени.

Гастрольный тур 2026 года

Хотя тур в поддержку альбома 15 лет назад оказался довольно скромным, сейчас у группировки есть возможность это исправить. В 2026 году «ПилОт» отправляется в масштабный гастрольный тур, в рамках которого будут исполнены все песни юбилейного альбома, а также редкие композиции, такие как «Цветные стекла», «Желтый дом» и «Где ты?». Обещается невероятное музыкальное событие с мощной подборкой любимых хитов и уникальной атмосферой.

Приглашаем на концерт!

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события! Ждем всех на большом концерте группы «ПилОт» по случаю 15-летия альбома «Осень»!