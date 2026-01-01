Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Женя Синяков
Киноафиша Женя Синяков

Женя Синяков

18+
Возраст 18+

О концерте

Новое шоу от Жени Синякова в Краснодаре

Стендап-комик Женя Синяков готов удивить зрителей своим новым выступлением в Краснодаре. Мероприятие пройдет на творческой площадке «Порт 219».

Женя Синяков известен своим уникальным стилем и остроумными шутками, затрагивающими актуальные социальные темы и жизненные ситуации. Участие в этом спектакле станет отличной возможностью для зрителей проверить собственное чувство юмора и насладиться ярким и незабываемым вечером.

Не упустите шанс увидеть Жене Синякова в живом исполнении. Приходите и готовьтесь к захватывающему вечеру, полному смеха и положительных эмоций!

Купить билет на концерт Женя Синяков

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
16 ноября понедельник
19:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 1500 ₽
17 ноября вторник
19:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
от 1500 ₽
18 ноября среда
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Я огонь — ты вода
6+
Фолк

Я огонь — ты вода

25 сентября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
Билеты
ОРМ
16+
Рок

ОРМ

4 октября в 20:00 Счастье
Билеты
К юбилею Александра Зацепина
6+
Классическая музыка Эстрада

К юбилею Александра Зацепина

15 ноября в 17:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше