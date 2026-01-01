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Ансамбль танца «Кабардинка»
Киноафиша Ансамбль танца «Кабардинка»

Ансамбль танца «Кабардинка»

6+
Возраст 6+

О концерте

Ансамбль народного танца «Кабардинка» — воплощение горской культуры

Выступление Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» — это не просто концерт, а мгновение, в котором раскрывается сила горского темперамента и древней культуры.

С первых аккордов гармони, пронзительной скрипки и ритмов барабанов сцена перестает быть простой площадкой — она превращается в эпический плацдарм, где время теряет свою власть.

Великолепие costumes

Танцоры выходят на сцену в ослепительных костюмах, вышитых тончайшим золотом и серебром. Эти наряды напоминают боевые доспехи, а также праздничные одеяния черкесских воинов и княжен.

Сила мужского танца

Мужской танец поражает суровой грацией и силой: мужчины парят в воздухе, как всадники, которые атакуют на полном скаку. Их удары кинжалов и пальцев дробят тишину зала.

Тонкость женского исполнения

Женская партия представляет собой противоположную стихию: здесь можно увидеть лебединую гордость осанки и плавность движений. Руки танцовщиц словно плывут, как облака над Эльбрусом, а тихое «дзыдзы» серебряных подвесок на головных уборах добавляет особую изюминку.

Захватывающее завершение

В конце, когда все танцоры объединяются в едином залихватском кружении, танец «Кабардинка» летит как ураган, сменяя вкрадчивую мягкость на оглушительный каскад движений на носочках.

Выступление непременно понравится любителям национальных танцев и тех, кто ценит богатство древних культур.

Купить билет на концерт Ансамбль танца «Кабардинка»

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В других городах
Октябрь
14 октября среда
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3

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