Мировые рок-хиты на виолончелях: Storm Cellos

Виолончели, которые завоюют ваши сердца. Концерт в Воронеже

Представляем вашему вниманию концерт уникального ансамбля виолончелей Storm cellos! Готовьтесь к настоящему музыкальному шоу, которое перенесет вас в мир потрясающих эмоций и незабываемых хитов.

Фантастическое музыкальное путешествие

Вы услышите мировые рок-хиты, которые станут настоящим открытием для вас. Под звуки их виолончелей вспомните все самые яркие моменты своей жизни – от подростковых переживаний до громких концертов на рок-фестивалях.

Здесь вы найдете любимые мелодии, под которые:

вы плакали в подростковом возрасте;

ваши родители грозились выбросить ради повышения успеваемости;

вы впервые поцеловались;

встречали рассвет на выпускном;

с друзьями пели у костра.

Музыка станет для вас не только фоновой, но и значимой частью жизни. Как говорится, “nothing else matters”.

Знакомьтесь с репертуаром

В программе концерта вы услышите:

Metallica – Nothing Else Matters

Linkin Park – Numb

AC/DC – Highway to Hell

Bob Dylan – Knocking on Heaven's Door

Rammstein – Adios

The Cranberries – Zombie

Radiohead – Creep

Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You

Muse – Sing for Absolution

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

System of a Down – Toxicity

Bloodhound Gang – Foxtrot Uniform Charlie Kilo

Bon Jovi – It's My Life

Metallica – Enter Sandman

И это ещё не все! Убедитесь сами, приходя на концерт, который обещает быть незабываемым.

Практическая информация

Исполнители: Storm cellos

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта

Рекомендация: мероприятие подходит для зрителей от 6 лет.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального опыта!