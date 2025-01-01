Меню
Мировые рок-хиты на виолончелях: Storm Cellos
Мировые рок-хиты на виолончелях: Storm Cellos

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Виолончели, которые завоюют ваши сердца. Концерт в Воронеже

Представляем вашему вниманию концерт уникального ансамбля виолончелей Storm cellos! Готовьтесь к настоящему музыкальному шоу, которое перенесет вас в мир потрясающих эмоций и незабываемых хитов.

Фантастическое музыкальное путешествие

Вы услышите мировые рок-хиты, которые станут настоящим открытием для вас. Под звуки их виолончелей вспомните все самые яркие моменты своей жизни – от подростковых переживаний до громких концертов на рок-фестивалях.

Здесь вы найдете любимые мелодии, под которые:

  • вы плакали в подростковом возрасте;
  • ваши родители грозились выбросить ради повышения успеваемости;
  • вы впервые поцеловались;
  • встречали рассвет на выпускном;
  • с друзьями пели у костра.

Музыка станет для вас не только фоновой, но и значимой частью жизни. Как говорится, “nothing else matters”.

Знакомьтесь с репертуаром

В программе концерта вы услышите:

  • Metallica – Nothing Else Matters
  • Linkin Park – Numb
  • AC/DC – Highway to Hell
  • Bob Dylan – Knocking on Heaven's Door
  • Rammstein – Adios
  • The Cranberries – Zombie
  • Radiohead – Creep
  • Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You
  • Muse – Sing for Absolution
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit
  • System of a Down – Toxicity
  • Bloodhound Gang – Foxtrot Uniform Charlie Kilo
  • Bon Jovi – It's My Life
  • Metallica – Enter Sandman

И это ещё не все! Убедитесь сами, приходя на концерт, который обещает быть незабываемым.

Практическая информация

Исполнители: Storm cellos
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта
Рекомендация: мероприятие подходит для зрителей от 6 лет.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального опыта!

