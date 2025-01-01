Мировые рок-хиты на виолончелях: Storm Cellos

Представляем вашему вниманию концерт уникального ансамбля виолончелей Storm cellos! Готовьтесь к настоящему музыкальному шоу, которое перенесет вас в мир потрясающих эмоций и незабываемых хитов.
Вы услышите мировые рок-хиты, которые станут настоящим открытием для вас. Под звуки их виолончелей вспомните все самые яркие моменты своей жизни – от подростковых переживаний до громких концертов на рок-фестивалях.
Здесь вы найдете любимые мелодии, под которые:
Музыка станет для вас не только фоновой, но и значимой частью жизни. Как говорится, “nothing else matters”.
В программе концерта вы услышите:
И это ещё не все! Убедитесь сами, приходя на концерт, который обещает быть незабываемым.
Исполнители: Storm cellos
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта
Рекомендация: мероприятие подходит для зрителей от 6 лет.
Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального опыта!