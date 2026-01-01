Света. Большой сольный концерт

Грандиозное шоу с певицей Светой

Не пропустите уникальную возможность увидеть королеву танцевальной поп-музыки нулевых — певицу Свету! В этом спектакле вас ждут любимые хиты со всех альбомов, живое исполнение музыки и зажигательные танцы от профессионального балета.

Света порадует своих поклонников не только новым звучанием, но и самыми популярными треками, такими как: «Дорога в аэропорт», «Что мне делать сегодня», «Твои глаза», «А может нет, а может да», «Ты не мой», «Хватит, довольно» и многие другие.

Подготовьтесь к вечеру

Сбор гостей начнется за час до начала концерта. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места у сцены и успеть сделать заказы за своими столиками.

Важная информация

При возникновении вопросов по рассадке, пожалуйста, обращайтесь к нам +7(991)779-10-97 (12:00-23:00 по МСК)