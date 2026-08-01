Мировые рок-хиты и саундтреки на крыше

Концерт мировых хитов на крыше в Петербурге

1, 15 и 22 июня на Крыше Zarenkov Gallery пройдет уникальный концерт, который подарит зрителям незабываемые музыкальные впечатления. На сцене выступит ансамбль Петро Арт, известный своим виртуозным исполнением классических произведений на смычковых инструментах: скрипках, альте, виолончели и контрабасе.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат известнейшие рок-хиты и популярные саундтреки мирового кинематографа в симфонической аранжировке. Зрителей ждут композиции, которые не раз занимали верхние строчки хит-парадов:

Rammstein

Nirvana

Ленинград

Metallica

Ария

Кроме того, в исполнении ансамбля прозвучит музыка из культовых фильмов, таких как:

«Игра престолов»

«Миссия невыполнима»

«Пираты Карибского моря»

«Гарри Поттер»

Эти произведения в симфоническом исполнении обретут захватывающее объемное звучание, создавая атмосферу, которую невозможно забыть.

Важно знать

Обратите внимание, что на крыше всего 100 мест, и количество билетов строго ограничено. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.

Приходите и насладитесь восхитительной музыкой в компании друзей!