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Мировые рок-хиты и саундтреки на крыше
Киноафиша Мировые рок-хиты и саундтреки на крыше

Мировые рок-хиты и саундтреки на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт мировых хитов на крыше в Петербурге

1, 15 и 22 июня на Крыше Zarenkov Gallery пройдет уникальный концерт, который подарит зрителям незабываемые музыкальные впечатления. На сцене выступит ансамбль Петро Арт, известный своим виртуозным исполнением классических произведений на смычковых инструментах: скрипках, альте, виолончели и контрабасе.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат известнейшие рок-хиты и популярные саундтреки мирового кинематографа в симфонической аранжировке. Зрителей ждут композиции, которые не раз занимали верхние строчки хит-парадов:

  • Rammstein
  • Nirvana
  • Ленинград
  • Metallica
  • Ария

Кроме того, в исполнении ансамбля прозвучит музыка из культовых фильмов, таких как:

  • «Игра престолов»
  • «Миссия невыполнима»
  • «Пираты Карибского моря»
  • «Гарри Поттер»

Эти произведения в симфоническом исполнении обретут захватывающее объемное звучание, создавая атмосферу, которую невозможно забыть.

Важно знать

Обратите внимание, что на крыше всего 100 мест, и количество билетов строго ограничено. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.

Приходите и насладитесь восхитительной музыкой в компании друзей!

Купить билет на концерт Мировые рок-хиты и саундтреки на крыше

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
15 августа суббота
20:00
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
от 2200 ₽
23 августа воскресенье
17:00
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
от 1600 ₽
4 сентября пятница
20:00
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
от 1600 ₽

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