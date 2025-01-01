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Киноафиша Гала-концерт молодых арфистов России

Гала-концерт молодых арфистов России

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Гала-концерт молодых арфистов России в Санктъ-Петербургъ Опера

Санкт-Петербургская зрительская аудитория вновь сможет насладиться волшебством звуков арфы. В Санктъ-Петербургъ Опера пройдет гала-концерт, в котором примут участие самые талантливые молодые арфисты страны. Это уникальная возможность увидеть и услышать исполнителей, которые только начинают свой творческий путь, но уже успели завоевать признание на международной арфовой сцене.

Что вас ждет на концерте

В программе гала-концерта будут представлены как классические произведения, так и современные композиции, написанные специально для арфы. Зрители смогут насладиться разнообразием стилей и техник исполнения. Среди участников – лауреаты престижных конкурсов, которые продемонстрируют мастерство игры на этом изысканном инструменте.

Интересные факты

  • Арфа – один из самых древних музыкальных инструментов, ее история насчитывает более 5000 лет.
  • Современные арфы бывают разных типов: классические, джазовые и даже электрические!
  • В 19 веке арфа стала популярна в европейских салонах, где её использовали как инструмент для сопровождения певцов.

Билеты и дополнительная информация

Билеты на гала-концерт уже в продаже. Рекомендуем заранее забронировать места, чтобы не упустить возможность насладиться этой восхитительной музыкой. Для получения дополнительной информации о концерте и покупке билетов, посетите официальный сайт Санктъ-Петербургъ Опера.

Не упустите шанс окунуться в мир арфовой музыки и поддержать молодых талантливых исполнителей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
12:00 от 400 ₽

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