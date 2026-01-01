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Б.А.У.
Билеты от 2000₽
Киноафиша Б.А.У.

Б.А.У.

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Б.А.У. — концертный тур по России

Осень вместе с Б.А.У. снова наполняет города энергией и музыкой! Этот сезон группа готовит для своих поклонников не просто концерт, а настоящий фестиваль хитов. Насладитесь любимыми треками, от «Шаурма пожирает Людей» до «Одноклассницы Лены».

Группа отправляется в грандиозный тур по России, который охватит Сибирь и многое другое. Зрителей ждут драйвовые выступления и яркие эмоции, ведь Б.А.У. не просто играют — они создают настроение, которое сложно передать словами.

Не забудьте подготовить свои голоса, ведь осень обещает быть жаркой! Не упустите возможность стать частью этого музыкального события.

Обратите внимание, что вход на концерт ограничен для зрителей старше 18 лет.

Купить билет на концерт Б.А.У.

Помощь с билетами
Ноябрь
21 ноября суббота
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2000 ₽
В других городах
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
17 сентября четверг
19:00
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
от 1700 ₽
18 сентября пятница
20:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 1600 ₽
23 сентября среда
20:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
от 1100 ₽
25 сентября пятница
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 1200 ₽
27 сентября воскресенье
20:00
Event-холл «Свобода» Рязань, Соборная пл., 21
от 1100 ₽
17 октября суббота
20:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 1200 ₽
18 октября воскресенье
20:00
Арт-пространство Werk Казань, Габдуллы Тукая, 115, корп. 6
от 1200 ₽
29 октября четверг
20:00
Radius Concert Hall Пермь, Уральская, 85, ТРК «Горный Хрусталь», 3 этаж
от 1200 ₽
30 октября пятница
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 1500 ₽
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1300 ₽
31 октября суббота
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1200 ₽
6 ноября пятница
19:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 1200 ₽
8 ноября воскресенье
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1200 ₽
14 ноября суббота
20:00
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44
от 1700 ₽

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13 августа в 19:00 Standup Café
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16+
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21 августа в 18:00 Северный речной вокзал
от 4500 ₽
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