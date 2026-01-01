Б.А.У. — концертный тур по России

Осень вместе с Б.А.У. снова наполняет города энергией и музыкой! Этот сезон группа готовит для своих поклонников не просто концерт, а настоящий фестиваль хитов. Насладитесь любимыми треками, от «Шаурма пожирает Людей» до «Одноклассницы Лены».

Группа отправляется в грандиозный тур по России, который охватит Сибирь и многое другое. Зрителей ждут драйвовые выступления и яркие эмоции, ведь Б.А.У. не просто играют — они создают настроение, которое сложно передать словами.

Не забудьте подготовить свои голоса, ведь осень обещает быть жаркой! Не упустите возможность стать частью этого музыкального события.

Обратите внимание, что вход на концерт ограничен для зрителей старше 18 лет.