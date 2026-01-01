Мираж. Большой сольный концерт

Концерт группы «Мираж» в Екатеринбурге

Культовая группа «Мираж» пригласит зрителей на незабываемый концерт в Екатеринбурге! В программе концерта - все ваши любимые хиты, которые известны каждому. Среди них такие знаковые композиции, как «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Новый герой» и «Я больше не прошу». Каждый номер на сцене обещает стать настоящим шоу под руководством талантливой Екатерины Болдышевой.

Что ожидать?

Эта встреча станет настоящим музыкальным событием! Полное погружение в мир хитов 80-х и 90-х, яркие световые и звуковые эффекты гарантируют, что вечер пройдет на одном дыхании. Вы сможете насладиться и другими звучными блокбастерами коллектива, которые поднимут настроение и заставят вас танцевать!

Условия посещения

Запуск гостей начнется с 19:00, а само шоу стартует в 20:00. Обратите внимание: столы продаются по местам. Если вы хотите сидеть без подсадки, выкупите стол целиком. Возрастное ограничение мероприятия - 16+.

Задавайте вопросы по рассадке заранее, чтобы ваш вечер прошел без лишних хлопот!