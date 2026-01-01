Новый альбом CREAM SODA и гастрольный тур 2026

Одна из самых уникальных электронных групп современности, CREAM SODA, анонсировала выход нового альбома под названием «Истерика». Группа, известная своим авангардным подходом к русской танцевальной музыке, готовится к масштабному гастрольному туру в поддержку этого проекта.

Грандиозный тур по России

Тур пройдет осенью 2026 года и завершится грандиозными шоу в столичном VK Stadium 6 ноября и 13 ноября в Санкт-Петербурге на сцене А2. Артисты заявляют: «Хочется сделать большой и проработанный проект, в котором слушатели смогут разделить с нами наш мир. Мы стремимся создать великую красоту и танцевать под нее, несмотря на всё».

CREAM SODA подчеркивают важность взаимодействия с их аудиторией: «С нами всегда самые стильные, включённые и свободные. Нам важно найти именно своих слушателей, поскольку мы меняемся и никогда не стоим на месте». Обратите внимание, что группа постоянно развивается, и в этот раз они готовы удивить своих поклонников чем-то совершенно новым.

