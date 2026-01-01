Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Cream Soda
Билеты от 2500₽
Киноафиша Cream Soda

Cream Soda

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте

Новый альбом CREAM SODA и гастрольный тур 2026

Одна из самых уникальных электронных групп современности, CREAM SODA, анонсировала выход нового альбома под названием «Истерика». Группа, известная своим авангардным подходом к русской танцевальной музыке, готовится к масштабному гастрольному туру в поддержку этого проекта.

Грандиозный тур по России

Тур пройдет осенью 2026 года и завершится грандиозными шоу в столичном VK Stadium 6 ноября и 13 ноября в Санкт-Петербурге на сцене А2. Артисты заявляют: «Хочется сделать большой и проработанный проект, в котором слушатели смогут разделить с нами наш мир. Мы стремимся создать великую красоту и танцевать под нее, несмотря на всё».

CREAM SODA подчеркивают важность взаимодействия с их аудиторией: «С нами всегда самые стильные, включённые и свободные. Нам важно найти именно своих слушателей, поскольку мы меняемся и никогда не стоим на месте». Обратите внимание, что группа постоянно развивается, и в этот раз они готовы удивить своих поклонников чем-то совершенно новым.

Не пропустите возможность увидеть CREAM SODA на сцене и стать частью этого яркого музыкального события!

Купить билет на концерт Cream Soda

Помощь с билетами
Ноябрь
6 ноября пятница
20:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 2500 ₽
В других городах
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
24 сентября четверг
20:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 2500 ₽
26 сентября суббота
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2500 ₽
27 сентября воскресенье
20:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 2500 ₽
1 октября четверг
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2300 ₽
2 октября пятница
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2500 ₽
15 октября четверг
20:00
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
от 2500 ₽
17 октября суббота
20:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 2500 ₽
18 октября воскресенье
20:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 2500 ₽
23 октября пятница
20:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 2500 ₽
20:00
Korston Казань, Николая Ершова, 1а
от 2500 ₽
24 октября суббота
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 2500 ₽
13 ноября пятница
20:00
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Цикл Музыкальные четверги с Московской консерваторией «Скрябин. Шуберт. Брамс»
12+
Классическая музыка

Цикл Музыкальные четверги с Московской консерваторией «Скрябин. Шуберт. Брамс»

11 июня в 19:00 Музей-квартира Гольденвейзера
Билеты
Макс Евдокимов. Сольный концерт
18+
Юмор

Макс Евдокимов. Сольный концерт

12 июня в 22:00 Coin Event Hall
от 700 ₽
Тима Акимов
16+
Поп

Тима Акимов

17 сентября в 20:00 МТ Music Bar
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше