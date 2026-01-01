Оповещения от Киноафиши
Сибелиус. Прокофьев
0+
Возраст 0+

О концерте

Музыкальный вечер с Прокофьевым и Сибелиусом

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в исполнении Уральского академического филармонического оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Дмитрия Лисса.

В программе вечера звучат шедевры двух выдающихся композиторов — Сергей Прокофьев и Ян Сибелиус. На вечерней программе:

  • Прокофьев — Сюиты из балета «Ромео и Джульетта» (фрагменты)
  • Сибелиус — Симфония № 4

Этот концерт станет великолепной возможностью ощутить контраст между эпохами и внутренними мирами этих талантливых композиторов. Музыкальные произведения Прокофьева, впитавшего дух романтики, и Сибелиуса, с его глубокими и порой мрачными мелодиями, создадут незабываемую атмосферу.

Убедитесь, что не пропустите этот вечер музыкальных открытий — он обещает быть наполненным эмоциями и вдохновением.

Купить билет на концерт Сибелиус. Прокофьев

Май
28 мая четверг
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 700 ₽

