Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шура
Киноафиша Шура

Шура

12+
Возраст 12+

О концерте

Юбилейный концерт Шуры в МТС Live Холл Нижний Новгород

В Шура МТС Live Холл Нижний Новгород пройдет юбилейный концерт певца Шуры. Артист известен своими мощными и дерзкими выступлениями, а также экстравагантным стилем. Гости услышат его лучшие песни, такие как «Твори Добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди», а также новые композиции. Концерт понравится тем, кто ценит энергичные и эпатажные выступления.

Шура — настоящая легенда

Шура — король эпатажа, один из самых экстравагантных певцов поп-эстрады нашего времени. В честь своего 50-летия он готовит Большой Юбилейный LIVE концерт с праздничной программой, где прозвучат его самые запоминающиеся хиты.

Что вас ждет на концерте

В этот вечер вы сможете не только спеть вместе любимые песни, но и услышать новые композиции. Не упустите возможность провести вечер в атмосфере музыки и веселья!

Время начала

Сбор гостей начинается в 19:00. Ждем вас на празднике!

Купить билет на концерт Шура

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
5 декабря суббота
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 2500 ₽
6 декабря воскресенье
20:00
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Song Wonsub
16+
Поп
Song Wonsub
13 марта в 19:30 Premio
от 2000 ₽
Стендап, открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап, открытый микрофон
2 июня в 19:30 Improv Club
Билеты
Стендап, открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап, открытый микрофон
4 июня в 19:30 Improv Club
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше