Юбилейный концерт Шуры в МТС Live Холл Нижний Новгород

В Шура МТС Live Холл Нижний Новгород пройдет юбилейный концерт певца Шуры. Артист известен своими мощными и дерзкими выступлениями, а также экстравагантным стилем. Гости услышат его лучшие песни, такие как «Твори Добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди», а также новые композиции. Концерт понравится тем, кто ценит энергичные и эпатажные выступления.

Шура — настоящая легенда

Шура — король эпатажа, один из самых экстравагантных певцов поп-эстрады нашего времени. В честь своего 50-летия он готовит Большой Юбилейный LIVE концерт с праздничной программой, где прозвучат его самые запоминающиеся хиты.

Что вас ждет на концерте

В этот вечер вы сможете не только спеть вместе любимые песни, но и услышать новые композиции. Не упустите возможность провести вечер в атмосфере музыки и веселья!

Время начала

Сбор гостей начинается в 19:00. Ждем вас на празднике!