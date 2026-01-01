Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
«Мир сквозь танец». Возможна телесъёмка
Билеты от 1500₽
Киноафиша «Мир сквозь танец». Возможна телесъёмка

Спектакль «Мир сквозь танец». Возможна телесъёмка

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Концерт ансамбля «Лезгинка» в Кремлёвском дворце

В Кремлёвском дворце состоится незабываемый концерт ансамбля «Лезгинка», который продемонстрирует яркие танцевальные номера, отражающие богатую культуру и национальный колорит. Это событие станет настоящим праздником для ценителей народного искусства и танца.

Программа концерта

На сцене выступят лучшие танцоры, исполняя номера, олицетворяющие традиционные элементы дагестанского и других народов Кавказа. Каждое выступление связывает зрителей с историей и культурой, подчеркивая уникальность каждого региона. Концерт обещает быть динамичным, насыщенным эмоциями и великолепными хореографическими постановками.

Не упустите возможность

Это представляет собой отличную возможность не только насладиться красивыми танцами, но и познакомиться с богатством и разнообразием кавказской культуры. Такие мероприятия способствуют укреплению культурных связей и помогают ценителям искусства больше узнать о традициях и обычаях различных народов.

Купить билет на спектакль «Мир сквозь танец». Возможна телесъёмка

Помощь с билетами
Сентябрь
24 сентября четверг
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Спящая царевна
6+
Премьера Детский Кукольный

Спящая царевна

30 сентября в 14:00 Театр кукол им. Образцова
от 2000 ₽
Ladies of Burlesque - гала-шоу в ресторане Magnus Locus. Halloween Edition
18+
Танцевальный

Ladies of Burlesque - гала-шоу в ресторане Magnus Locus. Halloween Edition

6 ноября в 20:00 Magnus Locus
от 6000 ₽
Пётр I
12+
Драма

Пётр I

26 сентября в 18:00 Малый театр России
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше