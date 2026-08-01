Спектакль Волшебные сказки Шарля Перро

Сказочное приключение в Доме сказок «Жили-Были»

В Доме сказок «Жили-Были» дети познакомятся с захватывающим миром сказок французского писателя Шарля Перро. Вместе с любимыми героями они займутся увлекательными заданиями, полными смекалки и ловкости, которые приведут их к поиску невесты для хозяина Кота в сапогах.

Что ждет участников?

Дети вспомнят знакомые сказки, узнают о жизни и творчестве знаменитого автора. Главная цель программы — найти невесту для Кота в сапогах, преодолевая веселые испытания. Каждый ребенок сможет проявить свои умения и креативность.

Заключительный бал

В конце программы юные участники превратятся в принцев и принцесс и примут участие в настоящем балу, где звучат танцы Полонез и Менуэт. Это позволит детям ощутить атмосферу эпохи Шарля Перро.

Дополнительная информация

Рекомендованный возраст участников — от 6 лет. Продолжительность мероприятия составляет 60 минут. Пожалуйста, не забудьте сменную обувь для комфортного участия в программе.