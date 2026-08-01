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Волшебные сказки Шарля Перро
Билеты от 1000₽
Киноафиша Волшебные сказки Шарля Перро

Спектакль Волшебные сказки Шарля Перро

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Сказочное приключение в Доме сказок «Жили-Были»

В Доме сказок «Жили-Были» дети познакомятся с захватывающим миром сказок французского писателя Шарля Перро. Вместе с любимыми героями они займутся увлекательными заданиями, полными смекалки и ловкости, которые приведут их к поиску невесты для хозяина Кота в сапогах.

Что ждет участников?

Дети вспомнят знакомые сказки, узнают о жизни и творчестве знаменитого автора. Главная цель программы — найти невесту для Кота в сапогах, преодолевая веселые испытания. Каждый ребенок сможет проявить свои умения и креативность.

Заключительный бал

В конце программы юные участники превратятся в принцев и принцесс и примут участие в настоящем балу, где звучат танцы Полонез и Менуэт. Это позволит детям ощутить атмосферу эпохи Шарля Перро.

Дополнительная информация

Рекомендованный возраст участников — от 6 лет. Продолжительность мероприятия составляет 60 минут. Пожалуйста, не забудьте сменную обувь для комфортного участия в программе.

Купить билет на спектакль Волшебные сказки Шарля Перро

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Август
Сентябрь
Октябрь
25 августа вторник
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
2 сентября среда
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
6 сентября воскресенье
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
8 сентября вторник
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
23 сентября среда
13:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
14:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
29 сентября вторник
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
2 октября пятница
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
4 октября воскресенье
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
11 октября воскресенье
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
30 октября пятница
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽

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