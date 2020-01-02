Оповещения от Киноафиши
Тартюф
Билеты от 1700₽
Киноафиша Тартюф

Спектакль Тартюф

16+
Режиссер Елена Одинцова
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1700₽

О спектакле

Тартюф: Спектакль о времени и поисках веры

Спектакль «Тартюф» в театре Булгакова — это современная интерпретация классической пьесы Мольера, перенесенная в реалии 90-х годов, когда огромная страна переживала эпоху кардинальных перемен. На сцене сохраняется мольеровская интрига, юмор и яркие характеры, но действие спектакля обретает новое звучание в контексте, где Тартюф становится не исключением, а симптомом времени.

Смысл и контекст

Это история о людях, оказавшихся один на один с хаосом, когда привычные ценности рухнули, а новые еще не успели сформироваться. Миллионы людей искали опору, веру и понимание — и именно в такие моменты на сцену выходят целители и гуру, обещающие простые ответы на сложные вопросы.

Персонажи

Главный герой, Оргон, в исполнении Сергея Герасимова, не наивный глупец, а человек своего времени, который потерял почву под ногами. В Тартюфе он видит спасение и готов жертвовать всем — деньгами, домом, будущим дочери — ради поиска смысла.

Тартюф, сыгранный Александром Кожановым, — это проходимец, ловко использующий всеобщую растерянность и страсть к вере. В спектакле также задействованы Нина Степанова (Пернель), Ксения Бузыцкова (Эльмира), Елизавета Борисова (Дорина) и другие talented актеры, которые придают яркость и глубину каждому персонажу.

Темы спектакля

«Тартюф» исследует, как легко манипулировать людьми, лишёнными опоры, и как вера может стать товаром в условиях кризиса. Спектакль поднимает важные вопросы о моральных ценностях, поисках надежды и духовной идентичности в сложное время.

Присоединяйтесь к этому актуальному спектаклю, чтобы увидеть, как классическая история обретает новое звучание и заставляет задаться вопросами о настоящем и будущем.

Купить билет на спектакль Тартюф

Апрель
17 апреля пятница
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 1700 ₽

