Michael Jackson & Gera Mamaev Birthday Party

Двойной день рождения: вечер живой музыки с Германом Мамаевым и Анной Королевой

В эту зажигательную ночь аудитории не удастся заскучать! Фанк, бит-драйв, искрящийся соул-вокал и огненные импровизации – ожидает сумасшедшая музыкальная энергия, которую возможно прочувствовать исключительно вживую. В честь двойного дня рождения поп-иконы Майкла Джексона и гениального бас-гитариста Германа Мамаева, они подготавили особую программу, которая прозвучит только один раз.

Музыкальные сюрпризы и специальные гости

На празднике ожидаются специальные гости и музыкальные сюрпризы. Отметим, что виновник торжества Герман Мамаев - виртуоз, известный в России и за её пределами своими импровизациями на бас-гитаре. Герман также является мультиинструменталистом и преподавателем музыки. Он - выпускник знаменитого Колледжа Беркли и основатель образовательного сообщества «Магистратура Германа Мамаева», объединившего более тысячи музыкантов со всего мира.

Анна Королева: джазовые достижения

Анна Королева - джазовая саксофонистка, пианистка и вокалистка, композитор и аранжировщик, резидент Клуба Алексея Козлова. Она является лауреатом российской независимой молодежной премии «ТРИУМФ» за достижения в литературе и искусстве. Анна работала с корифеями джаза, такими как Джимми Хис и Игорь Бутман.

В рамках программы «Открытый мир» Анна прошла стажировку в США в Институте Дейва Брубека и выступила на джаз-фестивале в Монтеррее, одном из наиболее престижных событий в мире джаза.

Творческие проекты и достижения

Анна является автором различных мультижанровых проектов, включая международный перформанс «Импровизации из Чемодана» и фортепианный «Ocean Inside». Она успешно презентовала свой новый фьюжн-альбом «Over the Mountains» и была награждена премией Radio JAZZ в номинации «Релиз года» за альбом «Timeless».

На сцене

На сцену выйдут:

Анна Королёва (рояль, родес-пиано, вокал)

Герман Мамаев (бас-гитара, соло-гитара)

Леонид Хайкин (ударные)

Не пропустите этот уникальный концерт, который станет настоящим праздником для любителей живой музыки!