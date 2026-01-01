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Чингис Хан
Билеты от 8500₽
Киноафиша Чингис Хан

Чингис Хан

18+
Возраст 18+
Билеты от 8500₽

О концерте

Возвращение легенды: группа «Чингисхан» на сцене ресторана Петтер

Группа «Чингисхан», основанная 40 лет назад, продолжает радовать своих поклонников. За эти годы она завоевала все главные музыкальные награды, получила золотые и платиновые пластинки по всему миру и продала около 20 миллионов записей. Эти достижения сделали группу одной из самых известных в мире.

Музыканты «Чингисхана» часто появлялись на телевизионных шоу и блистали на обложках популярных журналов. Их музыка продолжают вдохновлять костюмы для танцев и модные образы, оставляя незабываемый след в музыкальной культуре.

С 2018 года группа снова на верхушке международных чартов с их супер-хитом «Moscow». Это подтверждает их статус как самой успешной группы, когда-либо существовавшей в Германии.

Эти события делают концерт «Чингисхана» не просто музыкальным мероприятием, а настоящим культурным событием. Не пропустите возможность увидеть любимую группу на живом выступлении и насладиться вечерами, полными энергии и завораживающих мелодий.

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Ноябрь
13 ноября пятница
23:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 8500 ₽

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