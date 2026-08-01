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Манго Буст. Летний концерт
Билеты от 2500₽
Киноафиша Манго Буст. Летний концерт

Манго Буст. Летний концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте

Возвращение Манго Буст: незабываемый концерт в Москве

27 августа на сцене атмосферного кабаре «Шум» вновь выступит популярная группа Манго Буст. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, где каждый зритель сможет стать частью уникального вечера.

Живое исполнение и любимые хиты

На концерте прозвучит как новый материал, так и уже известные хиты, которые зрители будут петь вместе с артистами. Такой формат делает вечер особенным и незабываемым — волнение и энергия зала сливаются в единое целое, создавая уникальную атмосферу.

Лимитированный тираж билетов

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Количество билетов ограничено, и чем ближе день концерта, тем выше будет цена. Покупайте билеты заранее, чтобы обеспечить себе место на этом уникальном концерте.

Приходите за эмоциями, музыкой и хорошим настроением в кабаре «Шум»!

Купить билет на концерт Манго Буст. Летний концерт

Помощь с билетами
Август
27 августа четверг
20:00
Кабаре Шум Москва, Яузская, 1/15, стр. 1
от 2500 ₽

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