Концерт Вячеслава Малежика в джаз-клубе «Союз композиторов»

Народный артист России Вячеслав Малежик, известный своим сольным творчеством после выхода альбома «Кафе "Саквояж"», выступит в джаз-клубе «Союз композиторов» в Москве. Этот талантливый исполнитель и автор более 30 альбомов завоюет сердца поклонников русского шансона.

Творческий путь

Вячеслав Ефимович Малежик — советский и российский эстрадный певец, поэт и композитор. Он заслуженный артист России с 2004 года. За свою карьеру артист выступал в различных музыкальных коллективах, но наибольшую известность получил благодаря своим сольным работам.

Знаковые песни

Многие хиты Вячеслава Малежика укоренились в памяти слушателей: «Ещё раз», «Провинциалка», «Мозаика», «Недавно и давно», «Двести лет», «Ты мне нравишься», «Потерялись мы с тобой», «Попутчица», «Острова», «Золотая ты моя, золотая». Эти песни известны и любими во всей стране. Каждое его выступление — это атмосфера уюта и доверительного общения с аудиторией.

К рекордам

Вячеслав Малежик — рекордсмен по количеству выпущенных альбомов, среди которых не только песни, но и инструментальная музыка. Его творчество продолжает вдохновлять и радовать поклонников на протяжении многих лет.