Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вячеслав Малежик
Билеты от 1500₽
Киноафиша Вячеслав Малежик

Вячеслав Малежик

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Концерт Вячеслава Малежика в джаз-клубе «Союз композиторов»

Народный артист России Вячеслав Малежик, известный своим сольным творчеством после выхода альбома «Кафе "Саквояж"», выступит в джаз-клубе «Союз композиторов» в Москве. Этот талантливый исполнитель и автор более 30 альбомов завоюет сердца поклонников русского шансона.

Творческий путь

Вячеслав Ефимович Малежик — советский и российский эстрадный певец, поэт и композитор. Он заслуженный артист России с 2004 года. За свою карьеру артист выступал в различных музыкальных коллективах, но наибольшую известность получил благодаря своим сольным работам.

Знаковые песни

Многие хиты Вячеслава Малежика укоренились в памяти слушателей: «Ещё раз», «Провинциалка», «Мозаика», «Недавно и давно», «Двести лет», «Ты мне нравишься», «Потерялись мы с тобой», «Попутчица», «Острова», «Золотая ты моя, золотая». Эти песни известны и любими во всей стране. Каждое его выступление — это атмосфера уюта и доверительного общения с аудиторией.

К рекордам

Вячеслав Малежик — рекордсмен по количеству выпущенных альбомов, среди которых не только песни, но и инструментальная музыка. Его творчество продолжает вдохновлять и радовать поклонников на протяжении многих лет.

Купить билет на концерт Вячеслав Малежик

Помощь с билетами
Ноябрь
1 ноября воскресенье
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Queentet Сергея Мазаева
18+
Классическая музыка

Queentet Сергея Мазаева

8 октября в 20:00 Petter
от 7500 ₽
Хор Валаамского монастыря. 20 лет. Юбилейный концерт
6+
Классическая музыка

Хор Валаамского монастыря. 20 лет. Юбилейный концерт

2 декабря в 19:00 КЦ «Меридиан»
от 1500 ₽
Гоша Куценко
18+
Эстрада

Гоша Куценко

25 июля в 21:00 МТ Music Bar
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше