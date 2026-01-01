МГАСО, Тимур Зангиев
Билеты от 700₽
О концерте

Вечер французской симфонической музыки в МКЗ «Зарядье»

Тимур Зангиев выступит с программой, в которую вошли произведения трех выдающихся композиторов рубежа XIX–XX веков: Сезара Франка, Мориса Равеля и Франсиса Пуленка. Концерт пройдет в Государственной академической хоровой капелле России имени А. А. Юрлова и Московском государственном академическом симфоническом оркестре.

Программа вечера

Первое отделение концерта откроет Симфония ре минор Сезара Франка, считающаяся вершиной французского симфонизма. Это масштабное произведение, состоящее из трех разнообразных частей, сочетает в себе серьезный тон и романтический порыв. Симфония Франка, открывшая новый путь для французской инструментальной музыки, отличается стройной структурой и классической формой.

Во втором отделении зрители смогут насладиться «Благородными и сентиментальными вальсами» Равеля. Эти произведения отражают ироничный взгляд человека эпохи модерна на романтические эмоции. Вальсы, задуманные как дань шубертовским традициям, продемонстрируют изящество и виртуозность, далекую от простоты австрийского мастера.

Завершение программы

Концерт завершит месса Gloria Франсиса Пуленка. Этот композитор, представляющий «Французскую шестёрку», известен своими модернистскими сочинениями и духовными произведениями. После трагической утраты друга Пуленк начал писать религиозную музыку, что стало значимой частью его творчества.

Месса Gloria была написана с учетом светских концертов, хотя включает традиционные части латинской католической службы. Композитор стремился создать работу в стиле Вивальди, но с элегантностью и мелодичностью, что делает её уникальной. Пуленк считал «Глорию» своим шедевром, подчеркивая, что в ней нет ни одной ноты, которую хотелось бы изменить.

Программа концерта

В программе возможны изменения:

  • I отделение: Франк — Симфония ре минор, FWV 48
  • II отделение: Равель — «Благородные и сентиментальные вальсы», M. 61
  • Пуленк — Gloria для сопрано, смешанного хора и оркестра соль мажор, FP 177

Июнь
23 июня вторник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 700 ₽

