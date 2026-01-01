Оповещения от Киноафиши
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 700₽
Оркестр ГАБТ России, дирижер - Валерий Гергиев
6+
классическая музыка
Возраст
6+
О концерте
Развернуть
Исполнители
Валерий Гергиев
Июнь
29 июня
понедельник
19:00
Концертный зал «Зарядье»
Москва, Варварка, 6, стр. 4
Купить билеты
от 700 ₽
