Потомучто
Киноафиша Потомучто

Потомучто

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт группы «Потомучто»

Группа «Потомучто» приглашает вас на свой уникальный концерт в Москве. Образованная вокалистом группы Znaki, эта команда подарит зрителям песни, которые звучат на обычном, человеческом языке. Здесь нет места искусственным и вычитанным формулировкам — только искренние истории и мысли, которые легко воспринимаются и вызывают улыбку.

О группе

Группа «Потомучто» отличается своим стилем: в их текстах вы найдёте весёлые нарративы, которые выходят за рамки повседневной жизни. Музыка дружелюбна и уютна, словно разговор с хорошим другом на кухне. Эта близость позволяет зрителям действительно ощутить атмосферу концерта.

Что ожидать на концерте

На выступлении будут представлены не только новые песни, но и давно полюбившиеся хиты. Каждый номер, исполненный музыкантами, наполняет зал энергией и положительными эмоциями. Вы сможете насладиться живым звуком и пообщаться с исполнителями.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера, наполненного задорными мелодиями и интересными рассказами. Приходите зарядиться хорошим настроением и насладиться творчеством группы «Потомучто»!

Купить билет на концерт Потомучто

Январь
Февраль
Апрель
29 января четверг
19:30
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 2100 ₽
1 февраля воскресенье
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1800 ₽
17 апреля пятница
21:00
Треугольник Сочи, Кирова, 56
от 2000 ₽

Фотографии

Потомучто

