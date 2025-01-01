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Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль «Золотое кольцо»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль «Золотое кольцо»

Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль «Золотое кольцо»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Грандиозный летний концерт в Лужниках!

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный праздник, который пройдет на главной спортивной арене страны — в Лужниках! На сцене выступят яркие звезды российской эстрады: Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль «Золотое кольцо».

«Плывёт веночек» — культурный феномен

Концерт «Плывёт веночек» — это не просто выступление, а настоящее событие, которое объединяет поколения. Зрители смогут насладиться любимыми хитами, которые звучат в каждом сердце, наполняя атмосферу радостью и весельем!

Золотые хиты в программе

В программе концерта представлены легендарные песни, такие как:

  • «Плывёт веночек»
  • «Течёт ручей»
  • «Снег летит»
  • «Я не колдунья»
  • «Самая желанная»
  • «Виновата ли я»
  • «Широка река»

Атмосфера настоящего праздника

Танцпол и фан-зона ждут вас! Танцуйте, веселитесь и подпевайте любимым мелодиям. Окунитесь в атмосферу настоящего русского праздника с музыкой, которую знает и любит вся страна.

Не упустите возможность!

Этот концерт — событие, которое вы точно не забудете! Позаботьтесь о покупке билетов заранее, ведь концерты традиционно собирают полные залы. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 июня
Большая спортивная арена «Лужники» Москва, Лужнецкая наб., 24, стр. 1
20:00 от 2000 ₽

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