Грандиозный летний концерт в Лужниках!

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный праздник, который пройдет на главной спортивной арене страны — в Лужниках! На сцене выступят яркие звезды российской эстрады: Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль «Золотое кольцо».

«Плывёт веночек» — культурный феномен

Концерт «Плывёт веночек» — это не просто выступление, а настоящее событие, которое объединяет поколения. Зрители смогут насладиться любимыми хитами, которые звучат в каждом сердце, наполняя атмосферу радостью и весельем!

Золотые хиты в программе

В программе концерта представлены легендарные песни, такие как:

«Плывёт веночек»

«Течёт ручей»

«Снег летит»

«Я не колдунья»

«Самая желанная»

«Виновата ли я»

«Широка река»

Атмосфера настоящего праздника

Танцпол и фан-зона ждут вас! Танцуйте, веселитесь и подпевайте любимым мелодиям. Окунитесь в атмосферу настоящего русского праздника с музыкой, которую знает и любит вся страна.

Не упустите возможность!

Этот концерт — событие, которое вы точно не забудете! Позаботьтесь о покупке билетов заранее, ведь концерты традиционно собирают полные залы. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного праздника!