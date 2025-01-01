Спектакль Лес. Трактат

Людвиг Витгенштейн на театральной сцене

В этом сезоне зрителей ждет уникальный спектакль, основанный на философских размышлениях Людвига Витгенштейна. Действие развернется на фоне Первой Мировой войны, когда рядовой солдат задается наивными, но важными вопросами о мире и его природе.

О чем спектакль?

Спектакль погружает зрителей в мир внутреннего конфликта Витгенштейна, который, наблюдая за фонарем на военном корабле, начинает исследовать логические основания существования. Его размышления о том, что такое мир, где его границы и что можно о нем сказать, становятся центральной темой постановки.

Философия на сцене

«Мир есть всё то, что выпало, случилось; О чем сказать не можешь – промолчи» – эта знаменитая цитата из «Логико-философского трактата» становится ключевым лейтмотивом спектакля. Он заставит зрителей задуматься о собственных границах восприятия и о том, что они знают о мире вокруг.