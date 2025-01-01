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Лес. Трактат
Билеты от 2000₽
Киноафиша Лес. Трактат

Спектакль Лес. Трактат

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Людвиг Витгенштейн на театральной сцене

В этом сезоне зрителей ждет уникальный спектакль, основанный на философских размышлениях Людвига Витгенштейна. Действие развернется на фоне Первой Мировой войны, когда рядовой солдат задается наивными, но важными вопросами о мире и его природе.

О чем спектакль?

Спектакль погружает зрителей в мир внутреннего конфликта Витгенштейна, который, наблюдая за фонарем на военном корабле, начинает исследовать логические основания существования. Его размышления о том, что такое мир, где его границы и что можно о нем сказать, становятся центральной темой постановки.

Философия на сцене

«Мир есть всё то, что выпало, случилось; О чем сказать не можешь – промолчи» – эта знаменитая цитата из «Логико-философского трактата» становится ключевым лейтмотивом спектакля. Он заставит зрителей задуматься о собственных границах восприятия и о том, что они знают о мире вокруг.

 

 

Режиссер
Александр Плотников
В ролях
Борис Алексеев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Среда 21 Москва, Ст.Басманная, 15, стр. 1
19:30 от 2000 ₽

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