Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Металлолом
Киноафиша Металлолом

Спектакль Металлолом

16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Металлолом» по пьесе Аллы Коровкиной

Пьеса «Металлолом» Аллы Коровкиной — это глубокая остросатирическая работа, которая была признана одной из лучших пьес всероссийского конкурса Московского театра Сатиры. В произведении поднимутся важные, но часто неудобные вопросы о жизни, судьбе и внутренних конфликтах.

О чём пьеса?

Три женщины — Училка, Актриса и Малярша — пытаются разобраться, как они оказались в ситуации, которая не устраивает ни одну из них. Каждая из них проживает свою трагическую и комическую историю, полную внутренних противоречий и переживаний. Но в этом поиске ответов не обойдется без смеха и слез, без поисков смысла в повседневной борьбе. Образно говоря, женщины пытаются «разгрести горы металлолома», накопившегося в их душах и мыслях, чтобы наконец понять, как им быть дальше.

Темы и проблемы

Главная тема пьесы — это столкновение с жизненной реальностью, где каждая героиня сталкивается с непростыми вопросами, не имеющими простых ответов. Зачем? Почему? Что дальше? — эти вопросы ставят перед собой героини, обращаясь к своей жизни, судьбе и смыслам, в которых их не устраивает положение дел. В пьесе переплетаются моменты трагедии и комедии, смеха и слез, любви и разочарования. Это история о поисках смысла в запутанных, часто нелепых обстоятельствах.

Персонажи

Каждая из героинь представляет собой символ определённого жизненного типа, и их взаимодействие создаёт уникальный микс эмоций и ситуаций:

  • Училка — персонаж, возможно, с устоявшимися взглядами на мир, но не без сомнений и противоречий.
  • Актриса — олицетворение творческой личности, которая может находиться в поиске своего пути.
  • Малярша — женщина из народной среды, возможно, более приземлённая и конкретная в своих ожиданиях от жизни.

Жанр и настроение

Пьеса «Металлолом» сочетает в себе остросатирический элемент с глубокими эмоциональными переживаниями. Это смесь трагикомедии и социальной драмы, которая позволяет не только смеяться, но и задуматься о важнейших вопросах жизни, таких как выбор, ответственность, счастье и самоопределение.

«Металлолом» — это произведение о женщинах, которые, несмотря на всю сложность своих судеб, находят силы смеяться и идти дальше. Это пьеса о том, как смех и слёзы могут стать катализаторами изменений и познания себя, а также о том, что для того, чтобы идти вперёд, важно научиться разгребать тот «металлолом», который мешает идти по жизни.

Режиссер
Лев Стукалов
В ролях
Марианна Семенова
Юлия Молчанова
Ольга Кожевникова
Дарья Чернявская

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Сказка о Салтане и Гвидоне...
12+
Детский
Сказка о Салтане и Гвидоне...
25 августа в 19:00 Пушкинская школа Владимира Рецептера
от 1200 ₽
Про Федота-стрельца
16+
Драма
Про Федота-стрельца
21 октября в 19:30 Театр им. Ленсовета
от 1000 ₽
Женитьба
16+
Драма
Женитьба
26 сентября в 19:00 Театр на Васильевском
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше