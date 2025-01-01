Спектакль «Гулливер. Ошибка 401» в Театре "ВелесО"

Что, если взять Гулливера, о приключениях которого написал Джонатан Свифт, и поместить его в идеальный мир будущего? Эта провокационная идея легла в основу нового спектакля «Гулливер. Ошибка 401», который вы сможете увидеть в Театре "ВелесО".

Новая интерпретация классики

Спектакль предлагает зрителям уникальный взгляд на известные приключения Гулливера. В этой версии история развивается под открытым небом, что добавляет атмосферы и погружает зрителей в мир фантазий.

Инновационные технологии

Одним из интересных аспектов постановки является использование нейросети GPT для написания развития сюжета. Таким образом, зрители могут стать свидетелями того, как классика переплетается с современными технологиями и идеями будущего.

Даты и место проведения

Не пропустите возможность увидеть этот необычный спектакль! «Гулливер. Ошибка 401» пройдет в Театре "ВелесО" в следующие даты: 15, 16 и 17 ноября 2023 года. Билеты уже в продаже!

Что вас ждет

Готовьтесь к увлекательному путешествию, полному неожиданных поворотов и ярких впечатлений. Спектакль обещает быть не только зрелищным, но и заставляющим задуматься о вечных вопросах человеческого бытия и технологий, которые нас окружают.

Приходите и узнайте, что же такое «Ошибка 401» в мире Гулливера!