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Киноафиша Гулливер. Ошибка 401

Спектакль Гулливер. Ошибка 401

Постановка
Конно-драматический театр «Велесо» 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Гулливер. Ошибка 401» в Театре "ВелесО"

Что, если взять Гулливера, о приключениях которого написал Джонатан Свифт, и поместить его в идеальный мир будущего? Эта провокационная идея легла в основу нового спектакля «Гулливер. Ошибка 401», который вы сможете увидеть в Театре "ВелесО".

Новая интерпретация классики

Спектакль предлагает зрителям уникальный взгляд на известные приключения Гулливера. В этой версии история развивается под открытым небом, что добавляет атмосферы и погружает зрителей в мир фантазий.

Инновационные технологии

Одним из интересных аспектов постановки является использование нейросети GPT для написания развития сюжета. Таким образом, зрители могут стать свидетелями того, как классика переплетается с современными технологиями и идеями будущего.

Даты и место проведения

Не пропустите возможность увидеть этот необычный спектакль! «Гулливер. Ошибка 401» пройдет в Театре "ВелесО" в следующие даты: 15, 16 и 17 ноября 2023 года. Билеты уже в продаже!

Что вас ждет

Готовьтесь к увлекательному путешествию, полному неожиданных поворотов и ярких впечатлений. Спектакль обещает быть не только зрелищным, но и заставляющим задуматься о вечных вопросах человеческого бытия и технологий, которые нас окружают.

Приходите и узнайте, что же такое «Ошибка 401» в мире Гулливера!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Конно-драматический театр «Велесо» Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, дер. Лепсари, база «Спутник»
14:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Конно-драматический театр «Велесо» Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, дер. Лепсари, база «Спутник»
18:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Конно-драматический театр «Велесо» Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, дер. Лепсари, база «Спутник»
14:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Конно-драматический театр «Велесо» Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, дер. Лепсари, база «Спутник»
18:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Конно-драматический театр «Велесо» Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, дер. Лепсари, база «Спутник»
14:00 от 1500 ₽

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