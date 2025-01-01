Меню
Братишки
Киноафиша Братишки

Спектакль Братишки

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Сногсшибательная комедия "Братишки" на сцене Театра Глобус

Представляем первую постановку в России, которая обещает стать настоящим театральным событием!

Сюжет

Молодые супруги Линда и Том Кервуд готовятся к важному шагу — в их семье должен появиться приемный малыш. Они тщательно подготовили дом к приезду инспектора по усыновлению и выучили все правила безопасности. Однако, самым неожиданным образом в их жизнь вносят изменения Томовы братья.

Непредсказуемые братья

Средний и младший брат Тома решают активно участвовать в судьбе семьи, и их помощь оказывается не такой уж полезной! Каждая их выходка становится причиной нервотрепки для Тома и источником смеха для зрителей. Ожидайте неожиданные повороты событий и море юмора!

Забавные факты

Эта комедия показывает, как порой самые близкие люди могут создать непредвиденные ситуации. Учитывая, что данная постановка — первая в России, зрители могут стать свидетелями уникальной интерпретации, которая обязательно привлечет внимание театралов.

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, где смех и волнения идут рука об руку!

Купить билет на спектакль Братишки

В других городах
Февраль
19 февраля четверг
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1200 ₽

Фотографии

Братишки Братишки Братишки Братишки Братишки Братишки Братишки Братишки

