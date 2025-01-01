Спектакль Необыкновенные приключения Буратино

Описание спектакля

Опера «Буратино», постановка Вячеслава Стародубцева с музыкой Андрея Семёнова, представляет собой мировую премьеру этого произведения. Первая постановка оперы Семёнова состоялась 31 марта 2023 года в Новосибирском театре оперы и балета.

Художественное исполнение

В постановке Вячеслава Стародубцева зрители встретятся с уникальной интерпретацией знакомой сказки, ожившей благодаря музыке Андрея Семёнова. Опера переносят зрителей в мир музыкального волшебства и неповторимой атмосферы.

Музыкальные находки

Музыкальные решения Андрея Семёнова добавляют спектаклю глубину и эмоциональную насыщенность, делая каждый момент уникальным и запоминающимся.