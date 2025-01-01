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Необыкновенные приключения Буратино
Киноафиша Необыкновенные приключения Буратино

Спектакль Необыкновенные приключения Буратино

Постановка
НОВАТ 6+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Описание спектакля

Опера «Буратино», постановка Вячеслава Стародубцева с музыкой Андрея Семёнова, представляет собой мировую премьеру этого произведения. Первая постановка оперы Семёнова состоялась 31 марта 2023 года в Новосибирском театре оперы и балета.

Художественное исполнение

В постановке Вячеслава Стародубцева зрители встретятся с уникальной интерпретацией знакомой сказки, ожившей благодаря музыке Андрея Семёнова. Опера переносят зрителей в мир музыкального волшебства и неповторимой атмосферы.

Музыкальные находки

Музыкальные решения Андрея Семёнова добавляют спектаклю глубину и эмоциональную насыщенность, делая каждый момент уникальным и запоминающимся.

 

Режиссер
Вячеслав Стародубцев
В ролях
Дарья Шувалова
Андрей Денисов
Диана Белозор
Артем Акимов
Константин Буинов
Исполнители
Мария Моисеенко
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 5 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 700 ₽

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