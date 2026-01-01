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Мельница. Юбилейный тур
Киноафиша Мельница. Юбилейный тур

Мельница. Юбилейный тур

6+
Возраст 6+

О концерте

Юбилейный тур Хелависы: празднуем 50 лет творчества группы «Мельница»

Новый юбилейный тур группы Мельница станет особенной вехой - не только для коллектива, но и для всех поклонников музыки. В этом году Хелависа отмечает свой юбилей, которому исполняется 50 лет. Вдохновленная ветром хамсин из одной из своих популярных песен, Хелависа делится своими мыслями: За плечами у меня более сотни песен и ряд дорогих мне альбомов - в том числе и диптих «Альхимейра», который мы с коллегами скромно считаем гениальным.

Программа тура включает любимые песни Хелависы и представляет собой уникальную комбинацию звуков и эмоций. Поэтому приглашаем всех праздновать и мой юбилей, и юбилей галактики Альхимейра, - добавляет артистка.

Подарочный бокс

В честь юбилея также готовится к изданию специальный подарочный бокс из трёх CD. Его составила лично Хелависа. Фанаты смогут поразмышлять, сколько песен окажется в этом эксклюзивном издании.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и отпраздновать юбилей вместе с талантливой Хелависой и группой Мельница!

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Октябрь
Декабрь
Март
19 октября понедельник
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 2300 ₽
20 октября вторник
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
6 декабря воскресенье
19:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 2100 ₽
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