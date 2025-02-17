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Ольга Малащенко
Билеты от 1600₽
Киноафиша Ольга Малащенко

Ольга Малащенко

18+
Возраст 18+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Ольга Малащенко: откровенный стендап

Ольга Малащенко — комик, который успешно сочетает женственность с суровостью, остро и без комплексов комментируя самые разные аспекты жизни. В своих выступлениях она не боится касаться самых провокационных тем, делая акцент на отношениях и социальных вопросах.

Её юмор — это смесь смелых наблюдений и искренних эмоций, которые цепляют и заставляют задуматься. Будьте готовы к неожиданным поворотам и откровенным шуткам, которые не оставят равнодушными.

Билеты на шоу уже в продаже! Не упустите шанс оказаться в первых рядах на выступлении одной из самых ярких комедианток страны.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
18:00 от 1600 ₽ 21:00 от 1600 ₽

В других городах

Рязань, 5 октября
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
19:00 от 1300 ₽
Екатеринбург, 2 ноября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1400 ₽
Челябинск, 4 ноября
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
19:00 от 1400 ₽
Волгоград, 12 ноября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00 от 1300 ₽
Ростов-на-Дону, 13 ноября
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
19:00 от 1400 ₽
Воронеж, 16 ноября
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
18:00 от 1500 ₽
Уфа, 27 ноября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
18:00 от 1400 ₽
Казань, 28 ноября
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
19:00 от 1500 ₽
Пермь, 20 декабря
ДК Калинина Пермь, Куйбышева, 140а
18:00 от 1400 ₽
Самара, 6 января
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 9 января
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
17:30 от 1400 ₽ 20:30 от 1400 ₽

В ближайшие дни

Кирилл Мазур
18+
Юмор
Кирилл Мазур
22 октября в 20:00 Москва
от 1500 ₽
6+
Классическая музыка
Лирика русской души. Чайковский, Рахманинов, Свиридов
17 ноября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 900 ₽
Игорь Николаев
18+
Эстрада
Игорь Николаев
20 сентября в 19:00 Petter
от 9500 ₽
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17 февраля 2025 07:00
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