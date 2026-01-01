Theodor Bastard: новая программа на летнем концерте

На зелёной сцене выступит группа Theodor Bastard. Madstream Booking организует летние концерты под открытым небом, и этот концерт станет особенным. Коллектив подготовил специальную программу с летними композициями, создающими ощущение близости к природе. Концерт понравится тем, кто ценит необычную музыку и атмосферные выступления на свежем воздухе.

Theodor Bastard отправляются в тур в поддержку нового альбома Vedma, который выйдет в начале ноября на лейбле Season of Mist. После пяти лет перерыва группа возвращается с одной из самых неожиданных работ в своей истории — пластинкой-перерождением, где дарквейв, ранняя электроника и аналоговые синтезаторы формируют новое, более резкое и тревожное звучание.

В рамках тура, который охватит семь городов, Theodor Bastard представят материал альбома с обновлённой визуальной концепцией и гипнотической энергетикой. Зрители смогут ощутить, как пост-панк, нео-психоделия и этнические мотивы переплетаются в единое эмоциональное пространство.

За почти три десятилетия существования Theodor Bastard закрепили за собой статус одной из самых самобытных групп независимой сцены. Они выступали на крупнейших европейских фестивалях и создавали музыку для кино, сериалов и видеоигр. Новый тур обещает стать не просто презентацией альбома, а живым воплощением обновлённого звучания группы, которая продолжает двигаться вперёд, оставаясь вне жанровых рамок.