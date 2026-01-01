Theodor Bastard
Киноафиша Theodor Bastard

Theodor Bastard

О концерте

Theodor Bastard: новая программа на летнем концерте

На зелёной сцене выступит группа Theodor Bastard. Madstream Booking организует летние концерты под открытым небом, и этот концерт станет особенным. Коллектив подготовил специальную программу с летними композициями, создающими ощущение близости к природе. Концерт понравится тем, кто ценит необычную музыку и атмосферные выступления на свежем воздухе.

Theodor Bastard отправляются в тур в поддержку нового альбома Vedma, который выйдет в начале ноября на лейбле Season of Mist. После пяти лет перерыва группа возвращается с одной из самых неожиданных работ в своей истории — пластинкой-перерождением, где дарквейв, ранняя электроника и аналоговые синтезаторы формируют новое, более резкое и тревожное звучание.

В рамках тура, который охватит семь городов, Theodor Bastard представят материал альбома с обновлённой визуальной концепцией и гипнотической энергетикой. Зрители смогут ощутить, как пост-панк, нео-психоделия и этнические мотивы переплетаются в единое эмоциональное пространство.

За почти три десятилетия существования Theodor Bastard закрепили за собой статус одной из самых самобытных групп независимой сцены. Они выступали на крупнейших европейских фестивалях и создавали музыку для кино, сериалов и видеоигр. Новый тур обещает стать не просто презентацией альбома, а живым воплощением обновлённого звучания группы, которая продолжает двигаться вперёд, оставаясь вне жанровых рамок.

Декабрь
18 декабря пятница
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2000 ₽
В других городах
Ноябрь
Декабрь
27 ноября пятница
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2000 ₽
29 ноября воскресенье
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2000 ₽
4 декабря пятница
20:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 2000 ₽
5 декабря суббота
20:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 2000 ₽
12 декабря суббота
20:00
Театр Академии танца Бориса Эйфмана Санкт-Петербург, Введенская, 3, стр. 1
от 2000 ₽
19 декабря суббота
20:00
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
от 2000 ₽

