Мельница на Roof Place

Летний концерт группы «Мельница» в Санкт-Петербурге

Группа «Мельница» приглашает на уникальный летний концерт, который состоится на крыше ROOF PLACE с потрясающим видом на Финский залив. Это событие будет интересно не только поклонникам коллектива, но и тем, кто ценит живую музыку под открытым небом.

Юбилейный альбом и культовая «Невеста Полоза»

В этом году у группы есть особенный повод для праздника: «Мы продолжаем традицию локальных юбилеев. На этот раз мы будем вместе вспоминать легендарный альбом «Зов Крови», который вышел двадцать лет назад, в 2006 году. Именно на этой пластинке появилась культовая композиция «Невеста Полоза», — делится впечатлениями Хелависа.

Программа концерта

Специальная программа под открытым небом позволит зрителям вновь окунуться в атмосферу фолка и мельничных сказок. Вечер будет насыщен не только песнями с юбилейного альбома, но и другими композициями, которые созвучны «Зову Крови».

Традиция летних концертов

Каждое лето клуб «Космонавт» проводит концерты на открытых площадках в городе. Концерт группы «Мельница» станет одним из ярких мероприятий нового летнего сезона в Брусницын-квартале. Не пропустите этот незабываемый вечер с живой музыкой и уникальной атмосферой!