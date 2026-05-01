Оркестр у моря «Симфония Imagine Dragons & Coldplay»

Симфоническое шоу на набережной Севкабель Порта

Dreamers Orchestra приглашает вас на уникальный концерт, который стирает границы между жанрами. На набережной Севкабель Порта музыка культовых Imagine Dragons и Coldplay обретет новое звучание в исполнении оркестра. Готовьтесь к мощному музыкальному противостоянию двух величайших групп XXI века!

Эмоции под открытым небом

Вас ждет незабываемый вечер: закат над водой, шум волн и музыка, создающая живые эмоции. Под гаснущими огнями и крики чаек зазвучит Paradise. Это не просто концерт — это встреча энергии и света.

Магия звучания

Imagine Dragons принесет атмосферу грома и бурю: Believer, Thunder, Radioactive и Demons взорвут ваши сердца. Coldplay, в свою очередь, подарит мягкие баллады: Viva La Vida и Clocks станут последними лучами солнца, пробивающимися сквозь облака. Ожидайте абсолютно хитовые композиции, под которые невозможно не подпевать!

Оркестр мечтателей

Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Их выступления — это яркие шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждое выступление, обещают подарить вам этот настоящий летний вечер!

Особые условия

Уважаемые зрители, в случае пасмурной погоды и/или небольшого дождя концерт состоится. Однако при более неблагоприятных условиях он может быть отменен, а билеты перенесены на следующую дату. Чтобы не упустить новости о концерте, подписывайтесь на наш ТГ-канал: t.me/fromheartevent

Если новая дата концерта вам не подходит, будет доступен обмен билетов на другое наше мероприятие. Пожалуйста, обращайтесь по указанной почте. Почта для обращений: info@fromheartevent.com