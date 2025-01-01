Дудук и орган при свечах. Две стихии

В уникальной концертной программе «Две стихии» зрители смогут насладиться сочетанием величественного звучания органа и душевных мелодий дудука. Это музыкальное событие обещает стать настоящей феерией тембров, где торжественная строгость органа встречается с трепетностью дудука.
Король инструментов, орган, представит лауреат международных конкурсов Александра Веткина. Его мощное и величественное звучание унесет слушателей за пределы обыденного, приобщая их к прекрасному. Вечер дополнит Артур Пашьян, виртуозный исполнитель на дудуке, который своим трепетным голосом наполнит зал удивительной атмосферой.
В программе звучат армянские народные мелодии и произведения для органа. Это сочетание архаики и лирики создаст неповторимую музыкальную палитру, погружающую зрителей в мир эмоций и чувств.
Не упустите возможность прикоснуться к этой музыкальной магии и насладиться прекрасным звучанием в исполнении талантливых музыкантов!