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Дудук и орган при свечах. Две стихии
Киноафиша Дудук и орган при свечах. Две стихии

Дудук и орган при свечах. Две стихии

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Две стихии»: Встреча органа и дудука

В уникальной концертной программе «Две стихии» зрители смогут насладиться сочетанием величественного звучания органа и душевных мелодий дудука. Это музыкальное событие обещает стать настоящей феерией тембров, где торжественная строгость органа встречается с трепетностью дудука.

Исполнители и инструменты

Король инструментов, орган, представит лауреат международных конкурсов Александра Веткина. Его мощное и величественное звучание унесет слушателей за пределы обыденного, приобщая их к прекрасному. Вечер дополнит Артур Пашьян, виртуозный исполнитель на дудуке, который своим трепетным голосом наполнит зал удивительной атмосферой.

Программа концерта

В программе звучат армянские народные мелодии и произведения для органа. Это сочетание архаики и лирики создаст неповторимую музыкальную палитру, погружающую зрителей в мир эмоций и чувств.

Информация о мероприятии

  • Продолжительность: 1 час 20 минут
  • Возрастное ограничение: для зрителей старше шести лет

Не упустите возможность прикоснуться к этой музыкальной магии и насладиться прекрасным звучанием в исполнении талантливых музыкантов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 ноября
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Санкт-Петербург, 7 декабря
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
18:00 от 700 ₽

Фотографии

Дудук и орган при свечах. Две стихии Дудук и орган при свечах. Две стихии

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