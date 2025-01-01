Дудук и орган при свечах. Две стихии

Концерт «Две стихии»: Встреча органа и дудука

В уникальной концертной программе «Две стихии» зрители смогут насладиться сочетанием величественного звучания органа и душевных мелодий дудука. Это музыкальное событие обещает стать настоящей феерией тембров, где торжественная строгость органа встречается с трепетностью дудука.

Исполнители и инструменты

Король инструментов, орган, представит лауреат международных конкурсов Александра Веткина. Его мощное и величественное звучание унесет слушателей за пределы обыденного, приобщая их к прекрасному. Вечер дополнит Артур Пашьян, виртуозный исполнитель на дудуке, который своим трепетным голосом наполнит зал удивительной атмосферой.

Программа концерта

В программе звучат армянские народные мелодии и произведения для органа. Это сочетание архаики и лирики создаст неповторимую музыкальную палитру, погружающую зрителей в мир эмоций и чувств.

Информация о мероприятии

Продолжительность: 1 час 20 минут

1 час 20 минут Возрастное ограничение: для зрителей старше шести лет

Не упустите возможность прикоснуться к этой музыкальной магии и насладиться прекрасным звучанием в исполнении талантливых музыкантов!