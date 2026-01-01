Бабкины внуки
6+
О концерте

В Концертном зале «Колизей-арена» выступит ансамбль русской песни «Бабкины внуки». Коллектив известен своими неповторимыми аранжировками и обаянием, а в программе состоятся лучшие песни, а также сюрпризы и премьеры.

Ансамбль «Бабкины внуки» — это коллектив с настоящей мужской харизмой. Их наполненные глубоким смыслом песни способны напоить душу благодатью. Особое внимание в концерте привлечет баритон Владимира Латенкова, которому легко воссоздать атмосферу тепла и близости к зрителям.

«Бабкины внуки» славятся не только своим репертуаром, но и умением импровизировать на концертах. Их песни имеют узнаваемый стиль с первых нот, а голос Владимира Латенкова невозможно спутать ни с каким другим.

Коллектив пел в различных уголках России и за рубежом. Они принимали участие в концертах в Кремле, на Красной площади и Поклонной горе, а также выступали в посольствах России в Братиславе, Берлине и Варшаве. Ансамбль поддерживал Олимпийскую сборную на играх в Лондоне и Сочи и выступал в Сирии, Крыму и на Донбассе.

Клипы «Бабкиных внуков» собирают миллионы просмотров и множество положительных отзывов. Когда артисты выходят на сцену, весь зал оказывается в атмосфере радости и единства, где царят доброта, восторг и любовь.

Каждый концерт — это торжество настоящего живого многоголосия, завораживающее искренностью и силой русской песни, которая рассказывает о победах нашего народа.

В программе предстоящего концерта — только лучшие и самые любимые песни. Не пропустите удивительные сюрпризы и премьеры!

«Бабкины внуки» ждут вас на своих концертах с друзьями, родными и детьми!

Июль
20 июля понедельник
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 1000 ₽

