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Медный всадник
Билеты от 500₽
Киноафиша Медный всадник

Спектакль Медный всадник

12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О спектакле

Спектакль «Медный всадник». Захватывающая история о масштабном наводнении в Санкт-Петербурге

«Медный всадник» — это захватывающая история о масштабном наводнении в Санкт-Петербурге в 1824 году. В центре сюжета сталкиваются интересы могучего правителя, основавшего город на Неве, и бедного служащего Евгения, мечтающего о тихом счастье с любимой Парой. Это произведение А.С. Пушкина, давшее название знаменитому памятнику, продолжает волновать умы и сердца зрителей.

Сюжетный конфликт

Перед зрителями разворачивается напоминание о вечном конфликте между властью и простым человеком. Почему всадник медный, если он отлит из бронзы? Как бедный Евгений может столкнуться с самим Петром? И что за город такой, который природа сама предрекла стать защитой от шведов, но в то же время может проявить свою мощь и накликать беды?

Эмоциональная сила спектакля

Спектакль «Медный всадник» живо и трагично отражает динамику жизни Пушкина, открывая новые грани его таланта. Зрители смогут по-новому осмыслить знакомую с детства историю, увидев в ней современные отголоски.

Команда постановки

Спектакль создан под руководством талантливого режиссера Антона Митнёва, а хореография на сцене - дело рук Елены Мининой. Слаженная работа художников, актеров и технической команды обещает незабываемое зрелище.

Не упустите возможность вновь встретиться с Пушкиным в уникальной интерпретации его произведения! Спектакль «Медный всадник» — это шанс открыть для себя классическую литературу в новом свете.

Режиссер
Антон Митнев
В ролях
Антон Митнев

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Сентябрь
26 сентября суббота
19:00
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
от 500 ₽

Фотографии

Медный всадник Медный всадник

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