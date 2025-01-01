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Волна
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Спектакль Волна

Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-реконструкция, основанный на реальных событиях

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на реальных событиях. Это история о социальном эксперименте, проведённом в 1967 году учителем истории Роном Джонсом в школе «Кабберли» в Калифорнии, США. Спектакль реконструирует атмосферу нацистской Германии и показывает, как легко общество может поддаться манипуляциям.

Суть эксперимента

Эксперимент длился всего шесть дней, но оставил глубокий след в сознании участников. Рон Джонс поставил перед собой цель: показать своим ученикам, как формируются авторитарные режимы. Он создал движение под названием «Третий Рейх», которое быстро завоевало популярность среди школьников.

Почему это важно

Хотя эксперимент проводился в определённое время и в конкретном месте, его уроки актуальны и сегодня. Спектакль заставляет задуматься о том, как легко идеи могут распространяться и влиять на людей. Это напоминание о том, что история может повторяться, если мы не будем внимательны.

Участие зрителей

Во время спектакля зрители смогут принять активное участие в реконструкции событий. Ваша помощь будет необходима для воссоздания атмосферы того времени и понимания, что значит быть частью такого эксперимента.

Не пропустите!

Этот спектакль — не только развлечение, но и возможность задуматься над важными вопросами. Убедитесь, что вы не пропустите его. Приходите, чтобы узнать, что может случиться, если мы не будем внимательны к истории и её урокам.

Режиссер
Галина Зальцман
В ролях
Максим Керин
Максим Керин
Анна Дворжецкая
Анастасия Волынская
Полина Лашкевич
Владимир Зомерфельд

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
16:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
27 августа
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
16:00 от 4000 ₽ 19:00 от 3000 ₽
6 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 3500 ₽
14 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
13:00 от 3500 ₽ 16:00 от 3500 ₽
16 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
16:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽

Фотографии

Волна

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