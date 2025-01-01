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Царевна-лягушка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Царевна-лягушка

Спектакль Царевна-лягушка

Постановка
Московский театр кукол 6+
Режиссер Екатерина Образцова, Елена Плютова
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное приключение по пьесе Нины Гернет

Пришла пора царевичам остепениться и искать себе невест. Старшие братья загадали жен богатых и знатных, а Иван-царевич решил искать сердцем и нашел лягушку.

Сказочные превращения и тайны

Мы приглашаем зрителей на музыкальное приключение по волшебной сказке с неожиданными превращениями и встречами с обитателями загадочного леса. Вы узнаете заветную мечту Бабы-Яги, раскроете секрет Кащея Бессмертного и поможете царевичу найти свою Василису.

Доброта побеждает злые чары

В этой истории, как и в жизни, доброта, смекалка и любовь неизменно побеждают злые чары, принося счастье героям.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
16:00 от 1000 ₽

Фотографии

Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка

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