Спектакль Царевна-лягушка

Музыкальное приключение по пьесе Нины Гернет

Пришла пора царевичам остепениться и искать себе невест. Старшие братья загадали жен богатых и знатных, а Иван-царевич решил искать сердцем и нашел лягушку.

Сказочные превращения и тайны

Мы приглашаем зрителей на музыкальное приключение по волшебной сказке с неожиданными превращениями и встречами с обитателями загадочного леса. Вы узнаете заветную мечту Бабы-Яги, раскроете секрет Кащея Бессмертного и поможете царевичу найти свою Василису.

Доброта побеждает злые чары

В этой истории, как и в жизни, доброта, смекалка и любовь неизменно побеждают злые чары, принося счастье героям.