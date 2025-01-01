Меню
Скасска
Киноафиша Скасска

Спектакль Скасска

Постановка
Старый дом 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Скасска»: Путешествие в мир абсурда

«Скасска» – это спектакль, созданный по мотивам рассказов эксцентричного русского писателя Даниила Хармса. Это сновидческое путешествие по абсурдистской ветке российской литературы, где события, словно газетные заметки, сопровождаются минимальным сюжетом. Например: кто-то ударил другого, а кто-то уверенно «улетел на небо», предварительно избавившись от пыли на брюках с помощью жёлтых перчаток.

Концепция спектакля

Режиссёр Арсений Мещеряков считает, что произведения Хармса представляют собой партитуру, где не требуется никаких домыслов или сложных инсценировок. Важно просто довериться автору и следовать за ним в мир его абсурдных конструкций.

Масочный театр и выраженность персонажей

В спектакле был выбран формат масочного театра, позволяющий максимально ярко и выразительно передать характер персонажей. Каждый герой – это не просто персонаж, а маска, отображающая различные грани человеческой сущности. Синтез музыки, танца и драмы создаёт уникальный художественный язык. Все эмоции, чувства и действия приобретают максимальную выразительность, подчеркивая глубину произведений Хармса.

Премьера и ожидания

С нетерпением ожидаем премьеры «Скасски», которая погрузит зрителей в мир искусства и философии, сделает их участниками этого удивительного путешествия. Не упустите шанс увидеть на сцене свежую интерпретацию классики абсурда!

