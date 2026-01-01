Мечта сбывается: Песенный марафон в Доме музыки

В Доме музыки пройдет долгожданная премьера с участием Симфонического оркестра «Русская Филармония». Концерт под названием «Мечта сбывается!» обещает стать настоящим событием в мире музыкальной культуры.

Музыкальная программа

В этот вечер зрителей ждет не просто концерт, а настоящий песенный марафон величайших хитов наших звездных композиторов: Юрия Антонова, Игоря Крутого, Игоря Николаева и Раймонда Паулса. Их песни с момента своего появления стали незаменимой частью русской поп-культуры.

Звезды на сцене

На сцене выступят звездные солисты:

Эдвард Хачарян

Аскер Бербеков

Марианна Савон

Юлия Чуракова

Наталия Быстрова

Каждый из них — победитель или финалист шоу «Голос», что добавляет особую атмосферу в исполнение любимых композиций.

Что ожидать

В программе концерта более 30 известных хитов, таких как «Я люблю тебя до слез», «На сиреневой Луне», «Еще не вечер» и многие другие. Эти песни не оставят никого равнодушным, вызывая у слушателей лишь положительные эмоции.

Обратите внимание, что изменения в программе возможны.