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Elena et les garçons
Билеты от 2000₽
Киноафиша Elena et les garçons

Elena et les garçons

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Вечер французского джаза с «Elena et les garçons»

Приглашаем вас на незабываемый вечер французского джаза в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. 18 ноября на сцене выступит талантливый коллектив «Elena et les garçons», который подарит зрителям атмосферу романтики и мелодии, пронизанные духом французского шансон.

Французский джаз и его магия

Французский джаз — это не только музыка, но и целая культура, которая сочетает в себе элементы блюза, рока и классики. Вечер пройдет в уникальной атмосфере, где каждый сможет насладиться как классическими, так и современными композициями. Музыканты обещают представить свой новый репертуар, который включает как известные хиты, так и оригинальные произведения.

О группе «Elena et les garçons»

Группа «Elena et les garçons» образовалась несколько лет назад и быстро завоевала популярность среди любителей джаза. Уникальный вокал Елены и мастерство музыкантов создают неповторимое звучание, которое переносит зрителей в сердце Парижа. Их выступления всегда сопровождаются живым общением с аудиторией, что делает каждое шоу особенным.

Не упустите возможность насладиться волшебством французского джаза и погрузиться в мир музыки, который никогда не оставляет равнодушным. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Elena et les garçons

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