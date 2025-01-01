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Карл Орф. Кармина Бурана
Билеты от 800₽
Киноафиша Карл Орф. Кармина Бурана

Карл Орф. Кармина Бурана

Карл Орф, сценическая кантата «Кармина Бурана» (Carmina Burana) 6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Государственный Кремлевский оркестра и Государственная академическая хоровая капеллы имени А. А. Юрлова

 

Карл Орф, немецкий композитор, создал «Кармину Бурана» в 1937 году, сочинение, которое стало одним из самых узнаваемых в мире. Величественная кантата с первобытной магией, создаваемой завораживающими ритмами и могучими хоровыми партиями, знакома даже тем, кто далек от классической музыки. Особенно известен первый хор «О, Фортуна», посвященный судьбе и удаче, который звучит на самых разных мероприятиях — от спортивных состязаний до крупных шоу и фильмов.

В исполнении Государственного Кремлевского оркестра и Государственной академической хоровой капеллы России, под руководством дирижера Константина Чудовского, это произведение приобретет особенно мощное звучание. В программе также примут участие солисты мирового уровня, включая тенора Давида Саникидзе, баритона Анджея Белецкого и сопрано Елизавету Нарсию.

Программа концерта:
Карл Орф — сценическая кантата «Кармина Бурана»

Исполнители:

  • Государственный Кремлевский оркестр
  • Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
  • Солисты: Давид Саникидзе (тенор), Анджей Белецкий (баритон), Елизавета Нарсия (сопрано)
  • Дирижер: Константин Чудовский

Государственный Кремлевский оркестр, основанный в 2019 году, быстро стал одним из ведущих коллективов страны, совмещая традиции классической музыки с новыми тенденциями. Оркестр состоит из высококвалифицированных музыкантов и молодых талантов, лауреатов международных конкурсов.

Константин Чудовский — дирижер с международной репутацией, был приглашен на пост художественного руководителя Государственного Кремлевского оркестра в 2020 году. Его репертуар включает более 30 оперных и балетных спектаклей, а также значительное количество симфонической музыки. Он также работает приглашенным дирижером в Государственном академическом Большом театре России.

Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова — один из старейших и крупнейших хоровых коллективов страны. С 2004 года под руководством Геннадия Дмитряка капелла активно участвует в крупнейших музыкальных проектах, представляя Россию на международных фестивалях и концертных площадках.

Организатор концерта:
Международное концертное агентство Moscow Nights, которое более 10 лет организует концерты ведущих исполнителей и коллективов на крупнейших мировых фестивалях и в концертных залах. Агентство сотрудничает с известными музыкантами, такими как Юрий Башмет, Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев и другими.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 октября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Карл Орф. Кармина Бурана Карл Орф. Кармина Бурана Карл Орф. Кармина Бурана Карл Орф. Кармина Бурана

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