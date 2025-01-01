Карл Орф. Кармина Бурана

Государственный Кремлевский оркестра и Государственная академическая хоровая капеллы имени А. А. Юрлова

Карл Орф, немецкий композитор, создал «Кармину Бурана» в 1937 году, сочинение, которое стало одним из самых узнаваемых в мире. Величественная кантата с первобытной магией, создаваемой завораживающими ритмами и могучими хоровыми партиями, знакома даже тем, кто далек от классической музыки. Особенно известен первый хор «О, Фортуна», посвященный судьбе и удаче, который звучит на самых разных мероприятиях — от спортивных состязаний до крупных шоу и фильмов.

В исполнении Государственного Кремлевского оркестра и Государственной академической хоровой капеллы России, под руководством дирижера Константина Чудовского, это произведение приобретет особенно мощное звучание. В программе также примут участие солисты мирового уровня, включая тенора Давида Саникидзе, баритона Анджея Белецкого и сопрано Елизавету Нарсию.

Программа концерта:

Карл Орф — сценическая кантата «Кармина Бурана»

Исполнители:

Государственный Кремлевский оркестр

Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова

Солисты: Давид Саникидзе (тенор), Анджей Белецкий (баритон), Елизавета Нарсия (сопрано)

Дирижер: Константин Чудовский

Государственный Кремлевский оркестр, основанный в 2019 году, быстро стал одним из ведущих коллективов страны, совмещая традиции классической музыки с новыми тенденциями. Оркестр состоит из высококвалифицированных музыкантов и молодых талантов, лауреатов международных конкурсов.

Константин Чудовский — дирижер с международной репутацией, был приглашен на пост художественного руководителя Государственного Кремлевского оркестра в 2020 году. Его репертуар включает более 30 оперных и балетных спектаклей, а также значительное количество симфонической музыки. Он также работает приглашенным дирижером в Государственном академическом Большом театре России.

Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова — один из старейших и крупнейших хоровых коллективов страны. С 2004 года под руководством Геннадия Дмитряка капелла активно участвует в крупнейших музыкальных проектах, представляя Россию на международных фестивалях и концертных площадках.

Организатор концерта:

Международное концертное агентство Moscow Nights, которое более 10 лет организует концерты ведущих исполнителей и коллективов на крупнейших мировых фестивалях и в концертных залах. Агентство сотрудничает с известными музыкантами, такими как Юрий Башмет, Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев и другими.