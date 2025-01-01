Меню
Концерт при свечах. Бах. Токката и фуга ре минор. Моцарт. Lacrimosa. Григ. Пер Гюнт
Билеты от 1000₽
12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир популярной классики

Сегодня вас ждет уникальный концерт, в программе которого — знаменитые произведения, известные своей популярностью и вечной любовью слушателей по всему миру. Эти шедевры, написанные в различных жанрах и в разные эпохи, продолжают вдохновлять как публику, так и исполнителей.

Музыка, окутанная загадкой

Особое внимание в программе будет уделено токкате и фуге ре минор И.С. Баха. Это произведение, признанное одним из самых популярных в классической музыке, на протяжении десятилетий привлекает внимание исследователей. В последние годы возникают споры о его авторстве и времени написания. Оригинал нотного текста утерян, и лишь в 1833 году, благодаря усилиям Феликса Мендельсона, была опубликована версия, основанная на рукописной копии немецкого органиста Иоганнеса Рингка.

Реквием Моцарта: произведение с пророчеством

Не менее интересен и Реквием Вольфганга Амадея Моцарта. Это незавершённое произведение, над которым композитор работал до последних дней жизни, стало важной частью мировой музыкальной культуры. Считается, что Моцарт писал "погребальную песнь" для себя — о чем он сам писал с неугасимым чувством: "Мне не требуется доказательств". Лирическая часть Lacrimosa, написанная в декабре 1792 года, была одной из последних, над которыми работал гений. Исследования показывают, что, пытаясь спеть её вместе с друзьями за день до своей кончины, Моцарт не смог продолжить из-за сильных эмоций.

Музыка как самостоятельное искусство

Завершит программу музыка к драме Генрика Ибсена "Пер Гюнт". Эдвард Григ, сочетая народные традиции с достижениями академической музыки, создал уникальный звуковой сплав. Каждое произведение из оркестровых сюит Грига — это настоящий шедевр, который отражает дух северной Норвегии. Удивительные ритмы народных танцев и лирические мелодии создают атмосферу, которую невозможно забыть. Эта музыка несомненно продолжает вдохновлять современных музыкантов и зрителей, позволяя им испытать волшебство классической музыки.

Наш концерт — это возможность насладиться этими великолепными произведениями, и мы приглашаем вас стать частью этого незабываемого вечера!

Ноябрь
1 ноября суббота
15:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

