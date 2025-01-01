Меню
Сказка Севера
Билеты от 3900₽
Киноафиша Сказка Севера

Спектакль Сказка Севера

0+
Возраст 0+
Билеты от 3900₽

О концерте/спектакле

Сказка Севера в Галерее А. Шилова

«Галерея А. Шилова» приглашает вас на удивительный спектакль «Сказка Севера» — историю о добре и зле, любви и прощении. Этот красивый и мудрый спектакль, основанный на северных народных сказаниях, предназначен для детей от 4 до 12 лет и пройдет в уютном Каминном зале XIX века.

Увлекательный сюжет

Действие разворачивается в далекой стране, за синими морями и дремучими лесами, где за снежным покровом скрывается маленький дом, в котором живет девочка по имени Малуша, ее мама и младший братик. Спастись от упрямства девочки сможет только одна старая северная легенда, о которой расскажет ей мама. Но что произойдет дальше? Ответы ждут вас в зале нашего театра.

Признание и награды

Согласно информации РИА Новости, «Сказка Севера» вошла в десятку самых увлекательных спектаклей для детей. Это подчеркивает высокую оценку не только зрителей, но и театральных критиков!

Неповторимая атмосфера

Спектакль порадует зрителей яркими костюмами и эффектными декорациями. Прекрасная музыка, включая произведения лауреата премии «Золотая Маска», создаст волшебное настроение, а северные песнопения актеров, являющихся лауреатами Всероссийских и Международных конкурсов, подчеркнут все прекрасные моменты.

Интерактивность и сувениры

История Малуши не оставит равнодушными никого. Зрители будут сопереживать персонажам, замирать в ожидании чуда и радоваться счастливому концу. Маленькие зрители не только увидят увлекательное представление, но и станут его участниками — всех детей ожидает небольшой сувенир в подарок.

Условия посещения

Спектакль пройдет в камерной обстановке, на котором количество участников ограничено — не более 35 детей. Зрительный зал предлагает свободную рассадку, и дети могут занять первые ряды. Обратите внимание: дети до 2 лет включительно проходят по одному билету с взрослым.

Пожалуйста, приходите в галерею не ранее чем за 30 минут до начала мероприятия и готовьтесь к настоящему театральному путешествию!

Купить билет на спектакль Сказка Севера

Декабрь
6 декабря суббота
11:30
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3900 ₽
14:00
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3900 ₽
13 декабря суббота
14:00
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3900 ₽
20 декабря суббота
14:00
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 3900 ₽

