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Мадам Баттерфляй
Билеты от 2200₽
Киноафиша Мадам Баттерфляй

Спектакль Мадам Баттерфляй

Постановка
Новая опера им. Колобова 16+
Режиссер Денис Азаров
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Пуччини. Трагическая история любви 

Джакомо Пуччини (1858–1924) — один из величайших оперных композиторов Италии, завершивший классический период итальянской оперы и, по мнению многих музыковедов, ставший мостом между традициями XIX века и новыми течениями XX века. Его произведения характеризуются мастерским использованием позднеромантической оркестровки и импрессионистских гармоний, однако его главным достижением стала невероятная выразительность мелодии. Верди называл Пуччини «хранителем печати итальянской мелодии».

Мадам Баттерфляй — трагическая история любви

Опера «Мадам Баттерфляй» (1904) входит в число самых значительных произведений Пуччини и представляет собой трагическую историю любви юной японской гейши Чио-Чио-сан, или Баттерфляй, к американскому лейтенанту Бенджамину Пинкертону. Но на более глубоком уровне опера затрагивает тему столкновения культур Востока и Запада, тем самым поднимая вопросы несовместимости различных мировоззрений. Это произведение также освещает проблему разрушения традиционной японской культуры американским прагматизмом.

Восток и Запад в контексте модерна

Сюжет оперы отражает интерес Европы к восточным культурам, особенно к Японии, в период модерна. Как отметил музыковед Михаил Мугинштейн, опера Пуччини воплощает столкновение энергичного и прагматичного Запада с таинственным Востоком, где наивность и чистота японского мира сталкиваются с прагматизмом и расчётливостью западных ценностей. Это произведение, появившееся за год до создания «Саломеи» Р. Штрауса, является роскошным примером модернистского подхода в опере.

Мелодия и психологизм в музыкальной драме

В «Мадам Баттерфляй» внимание композитора сосредоточено на внутренней драме героини, которая проходит путь от невинной девочки до опытной женщины, пережившей душевную травму. Опера развивается неторопливо, однако насыщена контрастами: такие эпизоды, как церемония бракосочетания, проклятие Бонзы и сватовство принца Ямадори, резко меняют темп повествования.

Экзотический колорит и японская атмосфера

«Мадам Баттерфляй» стала первой оперой Пуччини, в которой он попытался воссоздать японский колорит. В оркестре звучат японские колокола и тамтамы, а интонации японских мелодий придают произведению уникальную атмосферу. Всё это помогает создать одну из самых популярных и часто исполняемых опер в мире.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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