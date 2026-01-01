Оповещения от Киноафиши
Мастер и Маргарита. Семь смертных грехов
18+
Возраст 18+

О спектакле

Имеерсивный спектакль по мотивам романа «Мастер и Маргарита»

Погружайтесь в атмосферу мистики Рождества с захватывающим иммерсивным шоу «Мастер и Маргарита. Семь смертных грехов». Это уникальное представление заставит вас задуматься о глубоких философских вопросах, касающихся человеческой натуры и греховности.

Темы и вопросы

На сцене вы столкнетесь с тайной семи смертных грехов. Есть ли они в каждом из нас? Готовы ли вы заглянуть в зеркало своей души? Захватывающий сюжет раскрывает, как грехи могут проявляться в окружающем мире и в каждом из нас.

Неожиданные открытия

Возможно, во время спектакля вы сможете избавиться от одного из грехов или, наоборот, понять, что он не так уж плох, как вы думали. Эта игра образов и смыслов создаст пространство для размышлений и самопознания.

Формат шоу

Уникальный формат делает зрителя активным участником событий на сцене. Вы не просто наблюдатель, а полноправный соучастник, что добавляет волшебства и интриги к каждому моменту. Не упустите возможность стать частью этого необычного театрального опыта!

Будьте внимательны и открыты, чтобы оценить все нюансы спектакля. Ваши мысли и эмоции станут частью этого театрального произведения.

Купить билет на спектакль Мастер и Маргарита. Семь смертных грехов

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
27 февраля пятница
19:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 2000 ₽
28 февраля суббота
17:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 2000 ₽

