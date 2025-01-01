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Бог резни
Киноафиша Бог резни

Спектакль Бог резни

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Бог резни»: острая французская комедия о конфликте взрослых

В 2007 году французская актриса и драматург Ясмина Реза создала комедию «Бог резни», которая мгновенно покорила зрителей по всему миру. Спектакль с огромным успехом ставился на ведущих сценах Европы и Америки, а в 2008 году был признан «Лучшей комедией сезона» в Лондоне и удостоен премии Лоренса Оливье. Впоследствии режиссёр Роман Полански снял фильм по мотивам этой пьесы.

Сюжет

Авторы спектакля перенесли действие на российскую почву. Всё начинается с обычной школьной ссоры — в парке после уроков один мальчик выбивает зубы другому. Родители пострадавшего приглашают родителей обидчика, чтобы цивилизованно обсудить ситуацию и уладить конфликт. Встреча проходит в уютной квартире, и поначалу кажется, что примирение близко: взрослые пытаются относиться к драке как к безобидной шалости.

Однако, вскоре ситуация выходит из-под контроля. Детский конфликт перерастает в серьезное противостояние между взрослыми. Ссоры, обиды, взаимные обвинения — каждый из участников разговора открывает старые раны, и вместо примирения напряжение только нарастает.

Тонкая сатира и острая актуальность

«Бог резни» — это не просто комедия, это сатирическое зеркало, в котором отразились проблемы современного общества: вечные вопросы добра и зла, искренности и лицемерия. Яркие диалоги и остроумные реплики персонажей заставляют зрителей смеяться и задумываться одновременно.

Не пропустите искромётную комедию, которая обещает захватить внимание и подарить море эмоций!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
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